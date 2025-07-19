Когда Украина может получить первый Patriot за деньги Германии: BILD поразило сроками

Patriot / © Associated Press

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Первую систему Patriot, которую закупит для Украины Германия, еще производит американская оборонная компания Raytheon. Она будет готова по меньшей мере через шесть-восемь месяцев.

Об этом сообщает BILD.

Эту систему планировалось отправить в Швейцарию, однако она была подвинута в очереди ради Украины.

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"Первая установка поедет не в Берн, а в Украину. Платить за нее Германия. Однако эта система все еще строится американской оборонной компанией Raytheon. И, как ожидается, будет готова не раньше, чем через шесть-восемь месяцев", - отмечает немецкое издание.

По словам источников BILD в немецком правительстве, первоначально план заключался в том, что США будут доставлять Украине оружие из собственных запасов. Берлин должен был покрывать расходы по предварительному заказу. Впрочем, президент США Дональд Трамп настаивал на том, что Пентагон не может отдать ни одно средство противовоздушной обороны, а Европа должна найти системы ПВО из собственных запасов.

В то же время Европе не хватает средств ПВО. Переговоры о том, кто может помочь Украине, продолжаются уже несколько дней.

"В последние дни мы достигли договоренности о том, что поставим девять систем Patriot с европейского континента и из Европы в Украину, и что эти системы потом будут заменены США. В конце концов, мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", - пояснил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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Как сообщалось, Германия не подтвердила заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые ракеты к системам ПВО Patriot, обещанные в рамках соглашения с НАТО, уже в пути из Германии в Украину. В Минобороны говорят, что им об этом ничего не известно.

Между тем, Германия заявляет, что готова профинансировать две системы Patriot для Украины . Однако их происхождение и дальнейшие детали поставки пока являются предметом дополнительных консультаций.

Дата публикации 08:19, 02.07.25 Количество просмотров 748 Без ракет для Patriot и HIMARS! США лишили Украину возможности даже защищаться своим оружием