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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Журналисты разоблачили очередной фейк, направленный против Буданова

Очередную попытку распространения дезинформации, направленной на дискредитацию начальника ГУР Кирилла Буданова, разоблачила редакция информационного портала «СтопКор», которая была направлена на его жену.

Журналисты разоблачили очередной фейк, направленный против Буданова

© Associated Press

17 июля на электронную почту редакции «СтопКор» поступило письмо, в котором говорилось о якобы панамском удостоверении личности Марианны Будановой. По словам автора письма, документ вроде бы оказался у ее «школьной подруги», работающей в Панаме в сфере проката автомобилей.

«Отправительница пыталась создать впечатление достоверности, подробно описывая обстоятельства получения информации. К письму был добавлен снимок, на котором было сфотографировано якобы панамское удостоверение личности с именем Марианны Будановой», – пишет издание.

По результатам тщательного исследования, проведенного OSINT-аналитиками и техническими специалистами «СтопКора», оказалось, что фотография была сгенерирована в тот день, когда поступило письмо – 17 июля 2025 года в 17:26.

Проверка текста сообщения с помощью программы JustDone показала, что 91% содержания, вероятно, сгенерировано искусственным интеллектом. Следовательно, выявленные факты можно рассматривать как свидетельство планируемой дезинформационной атаки.

Как отметили в редакции, темы «путей отступления» и зарубежного гражданства являются типичной тактикой российской пропаганды, направленной на формирование образа «неверной элиты».

Напомним, в ноябре 2023 года жена Кирилла Буданова пережила отравление тяжелыми металлами – яд добавили в пищу. Поэтому Марианна Буданова находилась в больнице. Отравление также подтвердилось еще у нескольких сотрудников ГУР.

Также в начале июля этого года на The Economist вышла статья, в которой говорится о многочисленных попытках Офиса президента уволить начальника ГУР.

https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty

Дата публикации
Количество просмотров
159
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