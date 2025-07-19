Журналисты разоблачили очередной фейк, направленный против Буданова

© Associated Press

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17 июля на электронную почту редакции «СтопКор» поступило письмо, в котором говорилось о якобы панамском удостоверении личности Марианны Будановой. По словам автора письма, документ вроде бы оказался у ее «школьной подруги», работающей в Панаме в сфере проката автомобилей.

«Отправительница пыталась создать впечатление достоверности, подробно описывая обстоятельства получения информации. К письму был добавлен снимок, на котором было сфотографировано якобы панамское удостоверение личности с именем Марианны Будановой», – пишет издание.

По результатам тщательного исследования, проведенного OSINT-аналитиками и техническими специалистами «СтопКора», оказалось, что фотография была сгенерирована в тот день, когда поступило письмо – 17 июля 2025 года в 17:26.

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Проверка текста сообщения с помощью программы JustDone показала, что 91% содержания, вероятно, сгенерировано искусственным интеллектом. Следовательно, выявленные факты можно рассматривать как свидетельство планируемой дезинформационной атаки.

Как отметили в редакции, темы «путей отступления» и зарубежного гражданства являются типичной тактикой российской пропаганды, направленной на формирование образа «неверной элиты».

Напомним, в ноябре 2023 года жена Кирилла Буданова пережила отравление тяжелыми металлами – яд добавили в пищу. Поэтому Марианна Буданова находилась в больнице. Отравление также подтвердилось еще у нескольких сотрудников ГУР.

Также в начале июля этого года на The Economist вышла статья, в которой говорится о многочисленных попытках Офиса президента уволить начальника ГУР.



https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty

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