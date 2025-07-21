Украина получит дополнительные Patriot от Германии: детали от Писториуса

Patriot

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Германия предоставит Украине дополнительные 5 систем противовоздушной обороны Patriot и необходимые боеприпасы.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время заседания в формате «Рамштайн».

«Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы», — сказал Писториус.

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Министр обороны ФРГ проинформировал, что во время визита в Вашингтон в июне он договорился со своим американским коллегой Питом Хегсетом об участии Берлина в обеспечении пяти системами Patriot.

«Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно необходимых систем Patriot как можно скорее«, — сказал Писториус.

По его словам, стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.

«Как этого достичь — мы будем тесно координировать в духе взаимного доверия между партнерами в течение следующих нескольких дней», — сказал немецкий министр.

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Напомним, 17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна получить комплексы Patriot в течение ближайших недель. Все вопросы по поставкам этих систем согласовываются на уровне Министерств обороны.

По словам главы немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, правительство ФРГ планирует купить для Украины ракеты Patriot на сумму около 5 млрд евро.

В свою очередь издание BILD утверждает, что первую систему Patriot, которую закупит для Украины Германия, еще производит американская компания Raytheon. Эта система будет готова минимум через шесть-восемь месяцев.