Україна отримає додаткові Patriot від Німеччини: деталі від Пісторіуса

Patriot

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Німеччина надасть Україні додаткові 5 систем протиповітряної оборони Patriot та необхідні боєприпаси.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час засідання у форматі «Рамштайн».

«Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси», — сказав Пісторіус.

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Міністр оборони ФРН поінформував, що під час візиту до Вашингтона у червні він домовився зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом щодо участі Берліну у забезпеченні п’яти системами Patriot.

«Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п’яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше«, — сказав Пісторіус.

За його словами, сторони координуватимуть дії для досягнення цієї мети найближчими днями.

«Як цього досягти — ми будемо тісно координувати в дусі взаємної довіри між партнерами протягом наступних кількох днів», — сказав німецький міністр.

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Нагадаємо, 17 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має отримати комплекси Patriot протягом найближчих тижнів. Усі питання щодо постачання цих систем узгоджуються на рівні Міністерств оборони.

За словами очільниці німецької партії «Альтернатива для Німеччини» Аліси Вайдель, уряд ФРН планує купити для України ракети Patriot на суму близько 5 млрд євро.

Своєю чергою видання BILD стверджує, що першу систему Patriot, яку закупить для України Німеччина, ще виготовляє американська компанія Raytheon. Ця система буде готова щонайменше за шість-вісім місяців.