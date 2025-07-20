В Германии заявили о планах купить для Украины Patriot на пять миллиардов

Patriot. / © соцмережі

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Правительство ФРГ под руководством Фридриха Мерца планирует приобрести для Украины ракеты Patriot на сумму около пяти миллиардов евро.

Об этом заявила глава немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью Tagesschau.

При этом Вайдель не уточнила, идет ли речь только о закупке ракет или указанная сумма также включает пусковые установки и другое оборудование.

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Немецкие власти ранее не обнародовали точных финансовых оценок поддержки ПВО Украины в рамках инициативы по совместному финансированию поставок американского оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил о заключенном соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: страны-члены Альянса будут покупать американское оружие, в частности, системы Patriot, чтобы передать их Украине По словам Трампа, Киев получит 17 таких комплексов.

Впрочем, Госдепартамент США пока не разглашает полный список государств, согласившихся участвовать в этой инициативе. По информации Politico, Франция, Италия и Чехия уже дали понять, что не планируют присоединяться к программе.