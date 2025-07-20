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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Саранча добралась до Днепропетровщины: аграриев предупреждают о риске потери урожая

На Днепропетровщине зафиксировали распространение саранчи, уже поразившей посевы в других регионах.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Сарана

Саранча. / © Unsplash

На Днепропетровщине зафиксировано распространение саранчи, которая уже нанесла ущерб посевам в Херсонской, Запорожской, Одесской и Винницкой областях. Из-за жары и нехватки осадков насекомые стремительно размножаются, создавая угрозу для урожая.

Об этом сообщают местные жители в Facebook.

Специалисты отмечают: больше всего вред саранча наносит посевам подсолнечника. В отдельных районах Херсонской области уже зафиксированы случаи значительного поражения культур. В связи с этим фермеры Днепропетровской области призывают как можно быстрее обследовать свои угодья, в частности обочину дорог, непаханные участки и пастбища — именно там саранча особенно активна утром и вечером.

При превышении порога вредности аграрии должны принимать меры: разрешается использование зарегистрированных инсектицидов. В то же время, перед обработкой необходимо предупредить пчеловодов и местное население.

Контроль за ситуацией остается критически важным как для сохранения урожая, так и для минимизации последствий неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Запорожье происходит настоящее нашествие саранчи, которая добралась до областного центра, вероятно, с территории пересохшего Каховского водохранилища.

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