Сарана дісталася Дніпропетровщини: аграріїв попереджають про ризик втрати врожаю

Сарана. / © Unsplash

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На Дніпропетровщині зафіксовано поширення сарани, яка вже завдала шкоди посівам у Херсонській, Запорізькій, Одеській та Вінницькій областях. Через спеку та нестачу опадів комахи стрімко розмножуються, створюючи загрозу для врожаю.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Facebook.

Фахівці наголошують: найбільше шкоди сарана завдає посівам соняшнику. В окремих районах Херсонщини вже зафіксовані випадки значного ураження культур. У зв’язку з цим фермерів Дніпропетровської області закликають якнайшвидше обстежити свої угіддя, зокрема узбіччя доріг, неорані ділянки та пасовища — саме там сарана особливо активна вранці та ввечері.

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У разі перевищення порогу шкідливості аграрії повинні вживати заходів: дозволяється використання зареєстрованих інсектицидів. Водночас перед обробкою необхідно попередити пасічників і місцеве населення.

Контроль за ситуацією залишається критично важливим — як для збереження врожаю, так і для мінімізації наслідків несприятливих погодних умов.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани, яка дісталася до обласного центру, ймовірно, із території пересохлого Каховського водосховища.