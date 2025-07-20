Трамп може зустрітися із Сі Цзіньпіном: китайські ЗМІ назвали дату

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп може відвідати Китай перед участю в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який триватиме у Південній Кореї від 30 жовтня до 1 листопада, або зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях цього заходу.

Про це повідомляє китайська газета South China Morning Post.

За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, Сі планує відвідати захід у Кьонджу, але участь Трампа ще не підтверджена.

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Аналітики заявили, що зустріч у Китаї перед самітом або в його кулуарах є найімовірнішим сценарієм, додавши, що Трамп може відвідати Шанхай або інше місце, а не Пекін, щоб не повторювати свій візит до столиці Китаю у 2017 році.

«За сприятливих умов та відповідної атмосфери будь-яка форма взаємодії між двома лідерами сприятиме стабілізації та розвитку відносин між США та Китаєм», — вважає Дяо Дамін, професор міжнародних відносин Університету Женьмінь у Пекіні.

За словами Бонні Глейзер, виконавчої директорки Німецького фонду Маршалла у США, зустріч лідерів може створити більшу стабільність у відносинах, але також дасть Сі можливість тиснути на Трампа, щоб він послабив деякі обмеження щодо технологій та підтвердив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню, а можливо, й сказав, що США підтримують мирне возз’єднання.

Дипломатичні спостерігачі погодилися, що Трамп хотів цієї зустрічі більше, ніж Сі Цзіньпін, що дало перевагу Пекіну.

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«Це залежить від Китаю. Трамп би вже завтра летів літаком до Пекіна, якби міг», — сказав Джеремі Чан, старший аналітик Eurasia Group.

Однак аналітики попереджають, що кілька факторів можуть зашкодити проведенню зустрічі, зокрема якщо США наполягатимуть на стримуванні Китаю або «втручанні» у справи Тайваню.

Повідомлення про те, що лідер Тайваню Вільям Лай Цінде має намір здійснити візит до США вже викликало засудження з боку Пекіна.

«Якщо Вашингтон влаштує надто гучний прийом [тайваньскому лідеру], це може підірвати добру волю та довіру, які ретельно будувалися до цього моменту», — вважає Сінь Цян, заступник директора Центру американських досліджень при Університеті Фудань у Шанхаї.

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Як відомо, Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території, яка має бути возз’єднана з материковим Китаєм, за необхідності силою. Більшість країн, включаючи США, не визнають його незалежною державою, але Вашингтон виступає проти будь-яких спроб захопити острів силою та юридично зобов’язаний надати зброю для самозахисту.

Нагадаємо, раніше видання The Times припустило, що президент США Дональд Трамп може бути запрошений на тристоронній саміт із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні у вересні.