Трамп может встретиться с Си Цзиньпином: китайские СМИ назвали дату

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп может посетить Китай перед участием в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 30 октября по 1 ноября, или встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях этого мероприятия.

Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Си планирует посетить мероприятие в Кёнджу, но участие Трампа еще не подтверждено.

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Аналитики заявили, что встреча в Китае перед саммитом или в его кулуарах является наиболее вероятным сценарием, добавив, что Трамп может посетить Шанхай или другое место, а не Пекин, чтобы не повторять свой визит в столицу Китая в 2017 году.

«При благоприятных условиях и соответствующей атмосфере любая форма взаимодействия между двумя лидерами будет способствовать стабилизации и развитию отношений между США и Китаем», — считает Дяо Дамин, профессор международных отношений Университета Жэньминь в Пекине.

По словам Бонни Глейзер, исполнительного директора Немецкого фонда Маршалла в США, встреча лидеров может создать большую стабильность в отношениях, но также даст Си возможность давить на Трампа, чтобы он ослабил некоторые ограничения по технологиям и подтвердил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня, а возможно, и сказал, что США поддерживают мирное воссоединение.

Дипломатические наблюдатели согласились, что Трамп хотел этой встречи больше, чем Си Цзиньпин, что дало преимущество Пекину.

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«Это зависит от Китая. Трамп бы уже завтра летел самолетом в Пекин, если бы мог», — сказал Джереми Чан, старший аналитик Eurasia Group.

Однако аналитики предупреждают, что несколько факторов могут помешать проведению встречи, в частности если США будут настаивать на сдерживании Китая или «вмешательстве» в дела Тайваня.

Сообщение о том, что лидер Тайваня Уильям Лай Цинде намерен совершить визит в США уже вызвало осуждение со стороны Пекина.

«Если Вашингтон устроит слишком громкий приём [тайваньскому лидеру], это может подорвать добрую волю и доверие, которые тщательно строились до этого момента», — считает Синь Цян, заместитель директора Центра американских исследований при Университете Фудань в Шанхае.

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Как известно, Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории, которая должна быть воссоединена с материковым Китаем, при необходимости силой. Большинство стран, включая США, не признают его независимым государством, но Вашингтон выступает против любых попыток захватить остров силой и юридически обязан предоставить оружие для самозащиты.

Напомним, ранее издание The Times предположило, что президент США Дональд Трамп может быть приглашен на трехсторонний саммит с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в сентябре.