Промоутер Дюбуа объяснил, почему тот проиграл Усику в реванше

Даниель Дюбуа / © Associated Press

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Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, прокомментировал поражение своего клиента от Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Александр очень вынослив. Он до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. Усик – невероятный боксер. Такие бойцы, как он, появляются редко – раз в поколение.

Я не хочу слышать разговоры о том, что он слишком мал для супертяжелого веса. Майк Тайсон не был большим супертяжем, как и Холифилд, и Дэвид Хэй. Усик уже три или четыре года боксирует в супертяжелом весе, он адаптировался к этому дивизиону. Еще у него невероятный боксерский интеллект", – сказал Уоррен на пресс-конференции после боя.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Даниэль уже прокомментировал поражение от Усика в реванше. Также неудачу своего подопечного прокомментировал тренер британского боксера.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа. Также на успех украинца отреагировал Тайсон Фьюри.