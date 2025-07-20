Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше

Даниель Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Британский боксер Даниель Дюбуа прокомментировал поражение нокаутом от украинца Александра Усика в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился на полную. Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого мужчины бесспорны. Я еще вернусь.

Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь.

Реклама

Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова", – сказал Дюбуа сразу после боя.

Усик нокаутом победил Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Также доступно видео эффектного нокаута в реванше Усик – Дюбуа.

Отметим, что Усик в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр выборол звание "абсолюта" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Реклама

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.