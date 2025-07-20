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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака РФ на Запорожье: повреждены частные дома и есть раненный

Случилось несколько возгораний.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Ранены мужчина, горит дом, есть пожары на открытой территории. Таковы последствия вражеской атаки в Запорожье и Запорожский район.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Случилось несколько возгораний. Получил ранения один человек.

Остальные последствия устанавливаются.

Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

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