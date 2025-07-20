- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Запорожье: повреждены частные дома и есть раненный
Случилось несколько возгораний.
Ранены мужчина, горит дом, есть пожары на открытой территории. Таковы последствия вражеской атаки в Запорожье и Запорожский район.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Случилось несколько возгораний. Получил ранения один человек.
Остальные последствия устанавливаются.
Напомним, что враг продвинулся на Донетчине и Запорожье - DeepState .
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.