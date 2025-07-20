Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше c Дюбуа

Леннокс Льюис / © Associated Press

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою-реванше.

"Дюбуа перестарался. Он очень сильно хотел этого боя. Он хотел подойти к Усику, но не смог. Усик отлично двигается, он великий чемпион. Он просчитал Дюбуа. Усик продолжал делать то, что у него получается, особенно против мощных панчеров. Когда ты пытаешься догнать его, Усика там уже нет.

На мой взгляд, Дюбуа все еще молод, он по-прежнему может вернуться. Это тяжелое поражение, но он все равно способен вернуться", – приводит слова Льюиса Seconds Out.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше. Александр рассказал, кому посвящает свой успех.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.