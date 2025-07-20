Жаркая неделя: синоптики рассказали, когда ударит +36 и где ждать грозы

Погода в Украине / © ТСН

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Летнее тепло не отступает — в ближайшие дни украинцев ждет настоящая жара.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Уже с понедельника температура будет днем до +24+33 градуса. Жарче всего будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области — до +33. На Сумщине и Черниговщине еще будет прохладнее — до +23.

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В ночь на 21 июля возможны локальные грозовые дожди на западе и в центре. В течение дня грозы накроют северные области. Вечером дожди возможны также в Харьковской области. Киев тоже попадет под грозовое облако — в столице обещают кратковременные ливни и температуру +24+26 градусов.

Впрочем, уже во вторник, 22 июля, в большинстве регионов начнется резкое потепление. На западе — +23 +27, а в центре, на юге и востоке — +29 +36 градусов. Жара будет интенсивной, поэтому украинцам советуют не забывать о воде, головных уборах и избегать длительного пребывания на солнце.

Кстати, вода в Днепре близ Киева уже прогрелась до комфортных 24 градусов, так что желающие могут смело планировать отдых у водоемов.

Напомним, в воскресенье, 20 июля , геомагнитная активность не поднимется выше К-индекса 3 (зеленый уровень), а значит, сильных магнитных бурь не ожидается.

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