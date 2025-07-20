"Еще 50 дней": зачем Трамп дает Путину время - и что стоит за этими дедлайнами

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © ТСН.ua

Реклама

Осторожное недовольство объявленным Трампом 50-дневным ультиматумом Путину ширится по Европе. Особенно это ощутимо на фоне трудно согласованного 18-го пакета санкций против России, принятого странами ЕС.

Детали рассказывает "ТСН. Неделя".

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил:

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал свое заявление, пытаясь расшифровать логику этого термина. По его словам, Трамп планирует через 50 дней наложить вторичные санкции на такие страны как Индия, Китай и Бразилия.

"Я очень призываю эти конкретные три страны: если вы управляете ими, вам стоит это следить, потому что вас может очень сильно ударить это. Пожалуйста, звоните Путину, скажите ему, пусть серьезно отнесется к мирным переговорам, иначе это ударит по вам, массивно", - сказал Рютте.

50 дней – это почти два месяца. Срок неприятный, но еще приемлемый, если бы не один нюанс: это очередной из дедлайнов, которые Трамп ставит Путину. И каждый раз Путин их игнорирует, только укрепляет его уверенность — никаких последствий после американских угроз не наступает.

Все это началось 24 апреля, сразу после рекордной российской атаки по Киеву с использованием баллистических ракет и дронов. К тому моменту Трамп уже имел несколько "прекрасных" (по его словам) телефонных разговоров с Путиным, а также провел переговоры с представителями РФ в Саудовской Аравии. Это не дало никакого эффекта, и тогда Трамп обратился к Путину через свою социальную сеть:

Реклама

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень несвоевременно. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибают. Давайте заключим мирное соглашение!"

Пресс этого объяснения оказалось мало. Когда журналисты спросили о конкретных шагах, Трамп ответил:

"Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли у нас соглашение. Сейчас нет причин отвечать - но я не буду рад. Скажу так: что-то произойдет".

На вопрос о дополнительном давлении на Россию он заявил:

Реклама

"Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию".

Однако и после этого Россия продолжила игнорировать требования. Через несколько дней Трамп дал Путину еще 2–3 недели на размышления:

"Доверяю ли Путину? Через две недели расскажу".

И с тех пор – почти по графику – каждые две-три недели Путин получает новую отсрочку.

Реклама

Так, 16 мая, во время визита Трампа в ОАЭ, он снова пообещал:

“Я скажу вам, что мир уже сейчас гораздо более безопасное место, и я думаю, что через 2–3 недели мы сможем сделать его гораздо более безопасным местом”.

А уже 19 мая сказал:

"Я лучше вам за две недели скажу, пока не могу сказать да или нет".

Реклама

28 мая - снова:

"Я вам этого не скажу, но узнаем за 2 недели, где-то за 2 недели. Очень скоро узнаем. Увидим, хочет ли он сотрудничать, или нет. И если нет — придется действовать иначе".

Паузы между заявлениями затянулись на полтора месяца. За это время Украина уже привыкла: после каждого разговора Трампа с Путиным следует ожидать новую волну массированных обстрелов с жертвами среди мирного населения.

Несмотря на это, предложение финансировать закупки Patriot для Украины уже начинает отзываться ряд европейских государств. Форматы поддержки обсуждаются. На следующей неделе страны соберутся на совещание под эгидой НАТО для согласования дальнейших действий.

Реклама

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил:

"У нас нет своих Patriot. Надо говорить о деталях. Или украинцы сами их будут покупать, а мы будем поддерживать Украину всеми средствами. Или мы будем прямо давать деньги Соединенным Штатам. Главное — чтобы Америка была готова поставлять это необходимое оружие".

Президент США все острее чувствует, что Путин уничтожает его репутацию как "жесткого парня". И даже дома слышит об этом от собственной жены.

"Возвращаюсь я домой, говорю первой леди: я сегодня говорил с Владимиром, у нас был прекрасный разговор. А он такой: Да неужели? Там еще один город разбомбили", - признается Трамп.

Реклама

Риторика президента США действительно стала меняться. Но не действия. Несмотря на ожидания, Сенат отложил почти готовый законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который мог стать ключевым рычагом давления на поддерживающие военную машину Путина страны.

"Важно изменить правила игры с Путиным. Он не реагирует положительно. Украина хочет остановить войну, а Путин – нет", - подчеркнул Грэм. По его словам, этот законопроект должен дать Соединенным Штатам мощный инструмент давления на Китай, Индию и Бразилию.

Документ, поддержанный 85 сенаторами из обеих партий, предусматривал введение 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, продолжающих покупать энергоносители в России. Но Трамп вдруг выступил с противоположной позицией – предложил снизить эти тарифы в пять раз.

"500% - это уже бессодержательно. 100% работают так же. Я хочу сделать 100%, а что получится - посмотрим", - объяснил президент.

Реклама

На следующий день Сенат снял закон с рассмотрения. Лидер республиканского большинства Джефри Тун заявил, что если у президента есть другие планы, закон пока не нужен.

На этом фоне контраст в реакциях европейских политиков особенно заметен. Генсек НАТО Марк Рютте пытается поддержать президента США, подчеркивая его "переговорный талант" и решительность. В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас была более сдержанной:

"Очень хорошо, что Трамп хочет сильнее давить на Россию. Но 50 дней – это очень долго, ведь Россия убивает невинных людей".

Сам Трамп, впрочем, убежден в обратном:

Реклама

"Я не думаю, что 50 дней - это очень долго. Возможно, даже меньше. Байдену лучше такие вопросы задавать", - ответил он на вопросы журналистов.

Впрочем, к привычным нападкам на Байдена добавилась новая эмоция — обида на Путина. Это признак того, как стратегическая неопределенность действует в руках, пожалуй, наименее предполагаемого американского президента. Вскоре у ведущих СМИ, в частности в Financial Times, появилась информация: во время приватного разговора с Зеленским Трамп якобы спрашивал, сможет ли Украина поразить Москву и Санкт-Петербург. Зеленский якобы ответил: "Дайте оружие и поразим".

После этого Трампу пришлось оправдываться:

"Нет, Зеленский не должен нацеливаться на Москву", - заявил он журналистам.

Реклама

Однако такие сигналы в Кремле могут восприниматься совсем по-другому. Ведь президент США не опроверг сам факт обсуждения возможных ударов, а также не высказался против нанесения ударов вглубь России в принципе.

Для Трампа отношения с Путиным всегда имели личное измерение. И теперь он не хочет допустить, чтобы Путин обыграл его публично — особенно с учетом того, что Трамп все отчетливее видит себя лауреатом Нобелевской премии мира за завершение “чужой” войны.

"Он многих уже успел обмануть: Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Но не меня", - уверяет Трамп.

Новым компромиссом стала договоренность, согласно которой вооружение для Украины будут закупать не сами США, а европейские страны. Это и политическая выгода для Трампа, и финансовая экономия, которую он может представить своим избирателям.

Реклама

Но даже здесь европейские партнеры не слишком в восторге.

"Если мы платим за это оружие — это уже наша поддержка. Но если вы обещаете предоставить оружие, а платить должен кто-то другой — это уже не вы предоставляете оружие, не так ли?" – заявила Кая Каллас.

На предложение покупать для Украины системы противовоздушной обороны Patriot уже отозвалось несколько европейских стран. Форматы участия обсуждаются разными, а на следующей неделе представители государств планируют собраться под эгидой НАТО, чтобы определить дальнейшие шаги.

"У нас нет своих Патриотов. Надо говорить о деталях. Или украинцы сами будут их покупать, а мы будем поддерживать Украину всеми средствами. Или мы прямо дадим деньги Соединенным Штатам. Главное, чтобы Америка была готова поставлять это необходимое оружие", — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмус.

Реклама

Украинские военные не раскрывают ни количество, ни номенклатуру, ни графики будущих поставок. Но собственную оценку ситуации высказывает бывший посол США в Украине, ныне аналитик Atlantic Council Уильям Тейлор.

"Кажется, то, о чем говорили президент Трамп и генсек НАТО, - это то, что у европейских стран есть свои Патриоты. И их можно быстро передать Украине. А дальше европейцы купят себе замену у американских производителей. Это поможет достаточно быстро доставить системы в Украину", - объясняет Тейлор.

Последние сигналы из Вашингтона вселяют надежду. США, как сообщается, отсрочили поставки систем Patriot для Швейцарии, чтобы ускорить передачу вооружения Украине. Это свидетельствует о том, что ситуация с приоритетами начинает меняться.