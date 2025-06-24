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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1096
Час на прочитання
1 хв

Комахи атакують популярний курорт України (відео)

Популярний курорт Світязь атакували рої комах. Вони кусають людей та тварин.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Світязь

Світязь / © фото: Світлана Кузьменко

На популярному курорті «Світязь» зафіксовано нашестя комах. Туристи повідомляють про величезні рої, які утворюють щільні хмари й активно атакують людей у вечірній та ранковий час.

Про це повідомив Telegram-канал «Львівич».

Укуси комах спричиняють сильний дискомфорт, свербіж і подразнення, а постійний контакт із ними робить перебування на природі нестерпним.

Під удар потрапили не лише відпочивальники, а й домашні улюбленці — тварини також страждають від укусів.

Нагадаємо, отруйні павуки атакують південь України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1096
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