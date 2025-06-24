Комахи атакують популярний курорт України (відео)

Світязь / © фото: Світлана Кузьменко

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На популярному курорті «Світязь» зафіксовано нашестя комах. Туристи повідомляють про величезні рої, які утворюють щільні хмари й активно атакують людей у вечірній та ранковий час.

Про це повідомив Telegram-канал «Львівич».

Укуси комах спричиняють сильний дискомфорт, свербіж і подразнення, а постійний контакт із ними робить перебування на природі нестерпним.

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Під удар потрапили не лише відпочивальники, а й домашні улюбленці — тварини також страждають від укусів.

Дата публікації 13:11, 24.06.25 Кількість переглядів 20 Нашестя комах на Світязь — рої атакують людей і тварин

Нагадаємо, отруйні павуки атакують південь України.