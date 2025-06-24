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Комахи атакують популярний курорт України (відео)
Популярний курорт Світязь атакували рої комах. Вони кусають людей та тварин.
На популярному курорті «Світязь» зафіксовано нашестя комах. Туристи повідомляють про величезні рої, які утворюють щільні хмари й активно атакують людей у вечірній та ранковий час.
Про це повідомив Telegram-канал «Львівич».
Укуси комах спричиняють сильний дискомфорт, свербіж і подразнення, а постійний контакт із ними робить перебування на природі нестерпним.
Під удар потрапили не лише відпочивальники, а й домашні улюбленці — тварини також страждають від укусів.
Нагадаємо, отруйні павуки атакують південь України.