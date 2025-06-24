Польща впроваджує 4-денний робочий тиждень: як це вплине на українців

Польща тестує 4-денку / © ТСН

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Польща запускає пілот із чотириденного робочого тижня з 30 червня 2025 року, а до 2027 року планує масштабно ввести його для всіх. Суть полягає в тому, щоб скоротити робочі години без зниження зарплати, покращивши добробут працівників і стимулюючи баланс «робота–життя».

Про це пише INFOR.pl.

У межах пілоту пропонуються три варіанти скорочення робочого часу. Перший — це традиційний робочий тиждень із 5 днів, але із 6-годинним робочим днем замість звичайних 8 годин. Другий варіант передбачає роботу лише 4 дні на тиждень замість 5, причому загальна кількість робочих годин знижується приблизно на 20%.

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Конкретний розподіл робочих днів компанії зможуть визначати самостійно, наприклад, працювати з понеділка по четвер, а п’ятницю робити вихідним. Третій варіант — зберегти стандартний 5-денний графік, але збільшити кількість оплачуваних вихідних у році. Кількість додаткових вихідних днів визначатиметься роботодавцем.

Ініціатива має на меті не лише покращити якість життя працівників, а й стати відповіддю на зростаючі демографічні проблеми країни. Польща є однією з найбільш працьовитих націй Європи, проте надмірне навантаження на роботі негативно впливає на родини та народжуваність.

За словами експертів, скорочення робочого часу допоможе людям більше часу приділяти сім’ї та вихованню дітей, що може стимулювати бажання створювати родини. Аналогічні кроки вже зробили у Франції, Данії, Бельгії та Іспанії.

Щодо українців, які працюють у Польщі, наразі немає точних даних про те, чи поширюватиметься новий режим робочого часу на них. За офіційними даними, на кінець минулого року в Польщі працювало близько 780 тисяч українців, проте реальна цифра може бути більшою, оскільки багато хто працює неофіційно.

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Проєкт поки що орієнтований насамперед на громадян Польщі, особливо враховуючи демографічні цілі. В інших країнах Європи, наприклад у Бельгії та Хорватії, подібні нововведення застосовуються тільки до місцевого населення, а мігрантам пропонують звичний 5-денний робочий тиждень.

Однак якщо українці офіційно працюватимуть у компаніях, які братимуть участь у пілотному проєкті, вони теж зможуть скористатися скороченим робочим часом. Поки що немає конкретних вказівок, що ця можливість буде закрита тільки для поляків. Водночас ті, хто працює в Польщі неофіційно, навряд чи отримають такі пільги, адже для них не діють державні гарантії.

Впровадження чотириденного робочого тижня та інших варіантів скорочення робочого часу — це частина стратегії Польщі, спрямованої на покращення балансу між роботою та особистим життям, а також боротьбу з демографічною кризою. Вже найближчим часом працівники країни зможуть обирати, як їм організувати робочий тиждень так, щоб зберегти дохід і при цьому мати більше часу для себе і сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям, які планують залишатися в Польщі надовго, варто бути готовими до обміну своїх водійських прав на місцеві.

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