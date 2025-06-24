Насекомые атакуют популярный курорт Украины (видео)

Свитязь / © фото: Светлана Кузьменко

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На популярном курорте «Свитязь» зафиксировано нашествие насекомых. Туристы сообщают об огромных роях, которые образуют плотные облака и активно атакуют людей в вечернее и утреннее время.

Об этом сообщил Telegram-канал «Львович».

Укусы насекомых вызывают сильный дискомфорт, зуд и раздражение, а постоянный контакт с ними делает пребывание на природе невыносимым.

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Под удар попали не только отдыхающие, но и домашние любимцы — животные также страдают от укусов.

Дата публикации 13:11, 24.06.25 Количество просмотров 20 Нашествие насекомых на Свитязь - рои атакуют людей и животных

Напомним, ядовитые пауки атакуют юг Украины.