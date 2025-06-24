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- Украина
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Насекомые атакуют популярный курорт Украины (видео)
Популярный курорт Свитязь атаковали рои насекомых. Они кусают людей и животных.
На популярном курорте «Свитязь» зафиксировано нашествие насекомых. Туристы сообщают об огромных роях, которые образуют плотные облака и активно атакуют людей в вечернее и утреннее время.
Об этом сообщил Telegram-канал «Львович».
Укусы насекомых вызывают сильный дискомфорт, зуд и раздражение, а постоянный контакт с ними делает пребывание на природе невыносимым.
Под удар попали не только отдыхающие, но и домашние любимцы — животные также страдают от укусов.
Напомним, ядовитые пауки атакуют юг Украины.