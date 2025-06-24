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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Насекомые атакуют популярный курорт Украины (видео)

Популярный курорт Свитязь атаковали рои насекомых. Они кусают людей и животных.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Свитязь

Свитязь / © фото: Светлана Кузьменко

На популярном курорте «Свитязь» зафиксировано нашествие насекомых. Туристы сообщают об огромных роях, которые образуют плотные облака и активно атакуют людей в вечернее и утреннее время.

Об этом сообщил Telegram-канал «Львович».

Укусы насекомых вызывают сильный дискомфорт, зуд и раздражение, а постоянный контакт с ними делает пребывание на природе невыносимым.

Под удар попали не только отдыхающие, но и домашние любимцы — животные также страдают от укусов.

Напомним, ядовитые пауки атакуют юг Украины.

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