Patriot / © Getty Images

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США работают над расширением возможностей Украины по противовоздушной обороне, в частности из-за потенциальных поставок дополнительных систем Patriot. Переговоры с привлечением нескольких стран продолжаются.

Об этом сообщил источник в американском правительстве на условиях анонимности.

«Это будут отдельные соглашения с отдельными странами», — заявил чиновник.

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По его словам, Министерство обороны США ведет переговоры с рядом государств по двусторонним соглашениям, которые могут предусматривать передачу Украине систем Patriot американского производства.

В то же время собеседник не назвал точное количество участвующих в переговорах стран, а также не уточнил потенциальные сроки поставки или реализации соглашений.

«Пока нет конкретных сроков или дедлайна», — отметил представитель американской администрации.

По его словам, переговоры продолжаются, и цель выяснить, кто и что может предоставить Украине для усиления ее воздушной безопасности.

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В ответ на уточняющие вопросы по анонсированным ранее Президентом Дональдом Трампом 17 системам Patriot, Пентагон и Госдепартамент переадресовали запросы в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Германия планирует предоставить Украине пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако сроки поставки пока неизвестны.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фдридрих Мерц сделал заявление о сроках передачи Германии систем Patriot от США.