Генеральный прокурор Руслан / © Офис Генерального прокурора

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не намерен забирать у САП уголовное производство по эксвицеппремьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву.

Об этом он сообщил во время брифинга 22 июля, передает Укринформ.

«Некоторые известные журналисты заявили, когда я еще не пришел на эту должность, что нового генерального назначили для того, чтобы он забрал дело Чернышева. А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений (Закона об уменьшении полномочий НАБУ и САП) дело Чернышева я не заберу. Как расследование будет, так и будет. Я посмотрю, как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение к приговору», — сказал Кравченко.

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Он также подчеркнул, что лично посетит судебное заседание по этому делу, чтобы подчеркнуть важность его объективного разбирательства.

«Я и сам пойду в суд по Чернышеву. Ведь считаю, что прокуроры должны ходить в суд — поддержать государственное обвинение по резонансным делам: как окружные прокуроры, так и областные. Это наша работа», — добавил генеральный прокурор.

Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов на фоне протестов против закона по НАБУ сказал, что именно может спасти Украину в этой ситуации.

Мы ранее информировали, что 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

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