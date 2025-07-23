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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Эксперт объяснил, на какие города будет наступать враг

Российская армия активизировала боевые действия в нескольких направлениях, несмотря на отсутствие реальных возможностей для наступления.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Российские войска уже начали летнее наступление, пытаясь давить на украинские позиции даже там, где нет реальных возможностей для успешных действий.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

«Ни на каких направлениях они активизироваться не могут. Они активизируются, активизируются, где активизироваться никак не могут», — заявил он.

Гетман напомнил, что еще в начале кампании президент Владимир Зеленский сообщал о начале наступления России. А в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наступательные действия начались, в частности, на Северо-Слобожанском направлении.

По словам эксперта, удары следует ждать сразу на нескольких участках фронта.

«Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление — Запорожское и Херсонское, и, очевидно, это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт — Покровский, Торецкий и Константиновский», — уточнил Гетьман.

При этом он подчеркнул, что точно предсказать, где именно будет сосредоточен главный удар, невозможно. Это не связано с нехваткой разведданных, а с высокой мобильностью армии РФ, которая быстро передислоцирует подразделения с помощью железной дороги.

«Нет никаких тайных резервов. Перемещают войска вдоль линии фронта, и там создают численные преимущества, пытаясь продавить линии фронта», — объяснил эксперт.

Отдельно он отметил, что ни одна армия, которая готовится к наступлению, не остается без продвижения. Даже минимальный прорыв уже является признаком начала операции.

«Такого, чтобы готовившаяся армия начала наступательные действия и не продвинулась, такого в истории не было», — подытожил Гетьман.

Ранее сообщалось, что военные, работающие в Покровске Донецкой области, подтверждают факт проникновения россиян в город.

Мы ранее информировали, что Новопавловское направление на фронте остается самым сложным.

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Дата публикации
Количество просмотров
32
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