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Эксперт объяснил, на какие города будет наступать враг
Российская армия активизировала боевые действия в нескольких направлениях, несмотря на отсутствие реальных возможностей для наступления.
Российские войска уже начали летнее наступление, пытаясь давить на украинские позиции даже там, где нет реальных возможностей для успешных действий.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
«Ни на каких направлениях они активизироваться не могут. Они активизируются, активизируются, где активизироваться никак не могут», — заявил он.
Гетман напомнил, что еще в начале кампании президент Владимир Зеленский сообщал о начале наступления России. А в апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наступательные действия начались, в частности, на Северо-Слобожанском направлении.
По словам эксперта, удары следует ждать сразу на нескольких участках фронта.
«Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление — Запорожское и Херсонское, и, очевидно, это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт — Покровский, Торецкий и Константиновский», — уточнил Гетьман.
При этом он подчеркнул, что точно предсказать, где именно будет сосредоточен главный удар, невозможно. Это не связано с нехваткой разведданных, а с высокой мобильностью армии РФ, которая быстро передислоцирует подразделения с помощью железной дороги.
«Нет никаких тайных резервов. Перемещают войска вдоль линии фронта, и там создают численные преимущества, пытаясь продавить линии фронта», — объяснил эксперт.
Отдельно он отметил, что ни одна армия, которая готовится к наступлению, не остается без продвижения. Даже минимальный прорыв уже является признаком начала операции.
«Такого, чтобы готовившаяся армия начала наступательные действия и не продвинулась, такого в истории не было», — подытожил Гетьман.
Ранее сообщалось, что военные, работающие в Покровске Донецкой области, подтверждают факт проникновения россиян в город.
Мы ранее информировали, что Новопавловское направление на фронте остается самым сложным.