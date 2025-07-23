- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 2 хв
Експерт пояснив, на які міста буде наступати ворог
Російська армія активізувала бойові дії на кількох напрямках, попри відсутність реальних можливостей для наступу.
Російські війська вже розпочали літній наступ, намагаючись тиснути на українські позиції навіть там, де не мають реальних можливостей для успішних дій.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
«Ні на яких (напрямках) вони активізуватися не можуть. Вони активізуються, активізуються, де активізуватися ніяк не можуть», — заявив він.
Гетьман нагадав, що ще на початку кампанії президент Володимир Зеленський повідомляв про початок наступу Росії. А у квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що наступальні дії розпочались — зокрема на Північно-Слобожанському напрямку.
За словами експерта, удари слід очікувати одразу на кількох ділянках фронту.
«Про це казав верховний головнокомандувач, що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок — Запорізький і Херсонський, і вочевидь це Купʼянсько-Лиманський напрямок. І східний фронт — Покровський, Торецький і Костянтинівський», — уточнив Гетьман.
При цьому він наголосив, що точно передбачити, де саме буде зосереджено головний удар, неможливо. Це не пов’язано з браком розвідданих, а з високою мобільністю армії РФ, яка швидко передислоковує підрозділи за допомогою залізниці.
«Немає ніяких резервів таємних. Переміщають війська вздовж лінії фронту і там створюють чисельні переваги, намагаючись продавити лінії фронту», — пояснив експерт.
Окремо він зазначив, що жодна армія, яка готується до наступу, не залишається без просування. Навіть мінімальний прорив уже є ознакою початку операції.
«Такого, щоб армія, яка готувалася, почала наступальні дії й не просунулася, такого в історії не було», — підсумував Гетьман.
Раніше повідомлялося, що військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтверджують факт проникнення росіян до міста.
Ми раніше інформували, що Новопавлівський напрямок на фронті залишається найскладнішим.