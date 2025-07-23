Експерт пояснив, на які міста буде наступати ворог

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські війська вже розпочали літній наступ, намагаючись тиснути на українські позиції навіть там, де не мають реальних можливостей для успішних дій.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

«Ні на яких (напрямках) вони активізуватися не можуть. Вони активізуються, активізуються, де активізуватися ніяк не можуть», — заявив він.

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Гетьман нагадав, що ще на початку кампанії президент Володимир Зеленський повідомляв про початок наступу Росії. А у квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що наступальні дії розпочались — зокрема на Північно-Слобожанському напрямку.

За словами експерта, удари слід очікувати одразу на кількох ділянках фронту.

«Про це казав верховний головнокомандувач, що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок — Запорізький і Херсонський, і вочевидь це Купʼянсько-Лиманський напрямок. І східний фронт — Покровський, Торецький і Костянтинівський», — уточнив Гетьман.

При цьому він наголосив, що точно передбачити, де саме буде зосереджено головний удар, неможливо. Це не пов’язано з браком розвідданих, а з високою мобільністю армії РФ, яка швидко передислоковує підрозділи за допомогою залізниці.

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«Немає ніяких резервів таємних. Переміщають війська вздовж лінії фронту і там створюють чисельні переваги, намагаючись продавити лінії фронту», — пояснив експерт.

Окремо він зазначив, що жодна армія, яка готується до наступу, не залишається без просування. Навіть мінімальний прорив уже є ознакою початку операції.

«Такого, щоб армія, яка готувалася, почала наступальні дії й не просунулася, такого в історії не було», — підсумував Гетьман.

Раніше повідомлялося, що військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтверджують факт проникнення росіян до міста.

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Ми раніше інформували, що Новопавлівський напрямок на фронті залишається найскладнішим.