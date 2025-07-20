"Це буде важко": Романенко попередив про нову фазу наступу РФ

Збройні сили України. / © Associated Press

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Росія може розпочати новий масштабний етап наступу вже наприкінці липня, попередив генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ. За його словами, ситуація може стати загрозливою — Україна має принципово готуватися до посилення агресії.

Про це Романенко розповів в ефірі Radio NV.

“Збройні сили РФ із кінця 2023 року утримують стратегічну ініціативу та поступово просуваються, захоплюючи українські території”, — зазначив Романенко.

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Росія готує новий етап кампанії

За оцінкою Романенка, нині добігає кінця перша фаза 2025 року — весняно-літня кампанія, під час якої РФ використовувала ресурси, накопичені за кінець минулого року та зиму. Проте попереду може бути ще інтенсивніша фаза:

“Раніше повідомлялося, що росіяни готують 13 дивізій. Зараз звучить цифра — 160 тисяч. Вони дійсно накопичили резерв по особовому складу”, — наголосив генерал-лейтенант.

Також він припустив, що ворог свідомо обмежує використання бронетехніки — ймовірно, з метою її масового застосування пізніше.

Контракти, мобілізація та ризики

Романенко звернув увагу на кадрову підготовку РФ. Протягом весни строковиків приймали до армії, зараз вони завершують навчання. Тим часом більш досвідчених військових примушують підписувати контракти.

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“Сирський говорив, що попри втрати, у ворога щомісяця додається по 8 тисяч осіб”, — сказав він.

Це означає, що до кінця літа або восени Росія може перейти до нового етапу наступальної кампанії.

Що має робити Україна

На думку Романенка, Україні потрібно вже зараз посилено готуватися:

швидко вирішувати питання мобілізації та укомплектування бригад, особливо тих, що на передовій;

координувати зусилля з союзниками — щодо озброєння, техніки, боєприпасів;

ухвалювати стратегічно складні рішення у воєнній економіці та законодавстві.

“Це непрості часи. Вони потребують стратегічно важких рішень… Ситуація може бути досить загрозлива”, — підсумував генерал-лейтенант.

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Раніше повідомлялось, що Росія створила новий полк у Чечні та перекинула його на південь України. У ЗСУ пояснили, навіщо.