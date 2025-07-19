Росія перекинула на південь новий полк із Чечні: що відомо

Війна / © ТСН

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Росія створила новий мотострілецький полк у Чечні та перекинула його на південь України.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, йдеться про частину Південного воєнного округу, який діє на запорізькому напрямку.

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Новий полк сформували в місті Ханкала (Чечня) на виконання наказу Владіміра Путіна щодо розширення мобілізації. Кожен воєнний округ РФ мав створити додаткові підрозділи — і Південний округ не став винятком.

«Цей полк — це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися», — пояснив Волошин.

За його словами, основне завдання новосформованого полку — підтримка російських військ на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Саме там російські сили зазнали суттєвого виснаження внаслідок активної оборони ЗСУ.

Зазначимо, що Кремль останніми тижнями активізував мобілізаційні заходи. Зокрема, з’явилися повідомлення про нові хвилі призову у регіонах РФ, а також створення нових формувань на базі вже існуючих частин. За оцінками аналітиків, це свідчить про суттєві кадрові втрати армії РФ на фронті.

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Нагадаємо, російські війська досягли тактичного просування на східному напрямку Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Це перша зміна лінії фронту в цьому районі від часу українського контрнаступу влітку 2023 року.

Як свідчать геолокаційні відео, оприлюднені 14 липня, окупанти змогли закріпитися на ділянці, яка тривалий час залишалася відносно стабільною. Аналітики зазначають, що російська активність у цьому районі зросла ще у травні 2025 року, а до самого населеного пункту війська РФ просунулися наприкінці червня.