На фронті загинув директор авіаклубу "Одеса" Костянтин Оборін - що про нього відомо

Костянтин Оборін / © Facebook/Геннадій Труханов

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Під час виконання бойового завдання загинув 63-річний військовий Костянтин Оборін із позивним «Камікадзе» — ветеран війни в Афганістані, волонтер і директор одеського авіаклубу.

Про смерть захисника повідомила його донька Поліна Оборіна та міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

Костянтин Оборін був добре знаною постаттю в Одесі та серед військових. Його пам’ятатимуть як мужнього, рішучого, але доброго та відданого чоловіка, який до останнього залишався в строю, попри вік і небезпеки.

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«На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна… Більше нема. Це трапилось вчора на завдані. І так, на жаль, наш супергерой не безсмертний», — написала його донька Поліна.

«Костянтин був не просто військовим — він був другом, наставником, волонтером, прикладом. […] Його смерть — болісна втрата для всієї Одеси», — зазначив Геннадій Труханов.

Що відомо про Костянтина Оборіна

Костянтин Вікторович Оборін був не просто військовим — він був символом честі та служіння. Свій бойовий шлях він розпочав ще під час війни в Афганістані, де пройшов через справжнє пекло. Після повернення додому не замикався у власних спогадах, а, навпаки, став прикладом підтримки для інших ветеранів. Він очолював одеський осередок Союзу ветеранів Афганістану, допомагав побратимам, волонтерив і організовував ініціативи для молодих бійців.

У 2014 році, ризикуючи власним життям, Оборін врятував з полону 29 українських військових. Він використав для цього свої особисті зв’язки, накопичені за роки служби. Після початку повномасштабної війни Костянтин без вагань знову став до строю — і навіть у свої 63 роки виконував бойові завдання на фронті.

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Його знали як керівника авіаклубу «Одеса», де він не лише навчав молодь, а й підтримував родини загиблих героїв. У 2022 році Костянтин підняв у небо літак, щоб виконати останню волю свого учня Владислава Бувалкіна — Героя України, розвіявши його прах над рідною Одесою.

За своє служіння і громадянську позицію Костянтин Оборін був нагороджений орденом Григорія Маразлі III ступеня. Для багатьох він залишиться символом самопожертви, сили духу та справжньої відданості Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Сумщині загинув соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай виконуючи волонтерську місію.

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