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95-річна Ліна Костенко висловилася про терор щодо українців і чим займається під час війни
Видатна поетеса відверто розповіла про те, що турбує її сьогодні найбільше.
Легендарна українська поетеса Ліна Костенко порушила тривале мовчання та вперше за останні роки висловилася про особисте та війну в Україні.
У щирій та емоційній розмові з письменником і військовослужбовцем Сергієм Жаданом для "Радіо Хартія" 95-річна авторка висловилась про війну та гідність українського народу. Поетеса наголосила, що нині Україна звучить гідно, а її народ став взірцем витривалості. Але водночас їй невимовно шкода свого народу, життя якого щоденно забирає держава-терористка Росія.
"Це героїчний народ, так виникає нація героїв. Десь в мене написано: "Росли, росли й виросли хлоп'ята". Їх тепер зустрічають в селах на колінах. Страшно багато загинуло. Як на мене, достойнішого народу зараз, ніж українці, нема. Витримати війну з такою державою, як Росія… Зараз загинуло кілька поетів. І я просто не можу витримати цього. Як це так молодий хлопець пише: "Я ще не вбитий. Я іще молюсь". От я не можу ці рядки пережити", — зазначила Ліна Василівна.
Не оминула літераторка і теми історичної відповідальності. Вона розповіла, що під час війни доопрацьовує свій новий історичний роман, дія якого розгортається у період Гетьманщини. Класикиня української літератури досліджує складну тему участі українців у створенні Російської імперії.
"У нас все настільки заплутано... Мені треба знайти істинну причину, розумієте? Тому що у нас навіть останнім часом почали казати: "Та ми, українці, їм побудували імперію. Ми її, значить, і розвалимо"... А чи це так добре, що ми їм її побудували?.. Це страшно складно. Я зараз дописую книжку, де про це", — заінтригувала поетеса.
Нагадаємо, нещодавно у Києві відбувся грандіозний поетичний вечір, на якому відомі діячі культури представили поезію Ліни Костенко під супровід оркестру НАОНІ.