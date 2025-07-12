95-річна Ліна Костенко висловилася про терор щодо українців і чим займається під час війни

Ліна Костенко / © скриншот з відео

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Легендарна українська поетеса Ліна Костенко порушила тривале мовчання та вперше за останні роки висловилася про особисте та війну в Україні.

У щирій та емоційній розмові з письменником і військовослужбовцем Сергієм Жаданом для "Радіо Хартія" 95-річна авторка висловилась про війну та гідність українського народу. Поетеса наголосила, що нині Україна звучить гідно, а її народ став взірцем витривалості. Але водночас їй невимовно шкода свого народу, життя якого щоденно забирає держава-терористка Росія.

"Це героїчний народ, так виникає нація героїв. Десь в мене написано: "Росли, росли й виросли хлоп'ята". Їх тепер зустрічають в селах на колінах. Страшно багато загинуло. Як на мене, достойнішого народу зараз, ніж українці, нема. Витримати війну з такою державою, як Росія… Зараз загинуло кілька поетів. І я просто не можу витримати цього. Як це так молодий хлопець пише: "Я ще не вбитий. Я іще молюсь". От я не можу ці рядки пережити", — зазначила Ліна Василівна.

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Ліна Костенко / © скриншот з відео

Не оминула літераторка і теми історичної відповідальності. Вона розповіла, що під час війни доопрацьовує свій новий історичний роман, дія якого розгортається у період Гетьманщини. Класикиня української літератури досліджує складну тему участі українців у створенні Російської імперії.

"У нас все настільки заплутано... Мені треба знайти істинну причину, розумієте? Тому що у нас навіть останнім часом почали казати: "Та ми, українці, їм побудували імперію. Ми її, значить, і розвалимо"... А чи це так добре, що ми їм її побудували?.. Це страшно складно. Я зараз дописую книжку, де про це", — заінтригувала поетеса.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відбувся грандіозний поетичний вечір, на якому відомі діячі культури представили поезію Ліни Костенко під супровід оркестру НАОНІ.