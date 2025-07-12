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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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933
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1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Тривога

Тривога / © ТСН.ua

У Києві 12 липня лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КМВА.

У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.

«БпЛА північніше Києва, курс західний», — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Херсонській, Кіовоградській, Житомирській областях, а також АР Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті 1070 солдатів, 61 артсистему. Загальні бойові втрати ворога — 103269 осіб.

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