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У Києві оголошена повітряна тривога: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві 12 липня лунає повітряна тривога.
Про це повідомили в КМВА.
У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.
«БпЛА північніше Києва, курс західний», — йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога також лунає у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Луганській, Київській, Херсонській, Кіовоградській, Житомирській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті 1070 солдатів, 61 артсистему. Загальні бойові втрати ворога — 103269 осіб.