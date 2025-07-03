На фронті загинув співзасновник Самооборони Майдану Роман Орищенко

Роман Орищенко. / © Фото із соціальних мереж

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На фронті загинув капітан Збройних сил України Роман Орищенко — командир роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, співтворець Самооборони Майдану, багаторічний провідник Пласту і громадський діяч.

Про його загибель 3 липня повідомив історик і пластун Юрій Юзич.

Із перших днів повномасштабної війни Роман став на захист країни — як командир взводу обороняв Київщину на півночі, пліч-о-пліч зі своєю бригадою. Водночас він залишався активним членом національного проводу Пласту, в якому пройшов шлях від засновника осередку в Черкасах до одного з керівників організації. У громадському середовищі його добре знали як людину принципову, скромну і рішучу.

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“Роман був типовим “сірим” революціонером. Його знали всі, але в новинах про нього не писали. У 2004-му він координував молодь із Черкас на Майдані, а в листопаді 2013-го привіз першу звукову апаратуру на Євромайдан — і жартував, що став першим Автомайданівцем, бо дістав за це від “беркутівців””, — згадує Юзич.

У 2014 році він став одним із творців Самооборони Майдану, відповідав за мережі спротиву в регіонах, за що отримав орден “За мужність”. Добре знав тих, хто згодом створював добровольчі батальйони — і залишався людиною, яка без пафосу розуміла механіку спротиву.

Коли більшість його побратимів пішла на фронт, Роман залишився в Києві, бо на ньому трималася значна частина координаційної роботи. Згодом він самостійно вирішив стати бойовим офіцером — здобув відповідну освіту, підписав контракт і пройшов шлях до командира роти. Навіть в армії він впроваджував пластові методи: перед тим як прийняти підрозділ, зібрав довкола себе міцну команду. Вірив у підготовку, довіру та спільну відповідальність.

Паралельно Роман продовжував розвивати Пласт — створив серію радіовишколів, посібників і програм для юнацтва, працював над якісною підготовкою нових інструкторів. Його підхід до виховання був практичним і натхненним — він умів поєднувати дисципліну з людяністю.

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Біографія Романа Орищенка

Роман Орищенко народився 28 січня 1978 року у місті Тальне, Черкаська область. Закінчив історико-юридичний факультет Черкаського національного університету. За фахом — історик, викладач. Вільно володів німецькою, вивчав білоруську та болгарську мови. Мав спортивні розряди зі спортивного туризму та багатоборства.

Працював інструктором у станції юних туристів у Черкасах, вчителем у школах №23 і №24. Брав участь у Помаранчевій революції, згодом — у громадсько-політичному житті: був головним спеціалістом Черкаської ОДА, працював у “Нашій Україні”, їздив із командою регіонами Сходу.

У 2010-х долучився до громадської ініціативи “Оновлення країни” під керівництвом Валентина Наливайченка, був першим заступником керівника виконавчого комітету, а потім — помічником народного депутата Андрія Парубія у Верховній Раді.

В останні роки свідомо зробив вибір на користь військової служби — і загинув, захищаючи Україну на передовій.

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Світла пам’ять. Щирі співчуття дружині Світлані, дітям, родині, друзям, побратимам і всій пластовій спільноті.

Також нагадаємо, у середу, 3 липня, у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулася церемонія прощання з підполковником Повітряних сил України Максимом Устименком — пілотом F-16, який загинув під час нічної повітряної атаки 29 червня.