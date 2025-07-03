На фронте погиб соучредитель Самообороны Майдана Роман Орищенко

Роман Орищенко.

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На фронте погиб капитан Вооруженных сил Украины Роман Орищенко - командир роты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сотворец Самообороны Майдана, многолетний проводник Пласта и общественный деятель.

О его гибели 3 июля сообщил историк и пластун Юрий Юзич.

С первых дней полномасштабной войны Роман встал на защиту страны — как командир взвода оборонял Киевщину на севере, бок о бок со своей бригадой. В то же время, он оставался активным членом национального провода Пласта, в котором прошел путь от основателя ячейки в Черкассах до одного из руководителей организации. В общественной среде его хорошо знали как человека принципиального, скромного и решительного.

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"Роман был типичным "серым" революционером. Его знали все, но в новостях о нем не писали. В 2004-м он координировал молодежь из Черкасс на Майдане, а в ноябре 2013-го привез первую звуковую аппаратуру на Евромайдан - и шутил, что стал первым Автомайдановцем, потому что получил от "беркутовцев", - вспоминает Юзич.

В 2014 году он стал одним из создателей Самообороны Майдана, отвечал за сети сопротивления в регионах, за что получил орден "За мужество". Хорошо знал тех, кто впоследствии создавал добровольческие батальоны и оставался человеком, который без пафоса понимал механику сопротивления.

Когда большинство его собратьев ушли на фронт, Роман остался в Киеве, потому что на нем держалась значительная часть координационной работы. Впоследствии он самостоятельно решился стать боевым офицером — получил соответствующее образование, подписал контракт и прошел путь к командиру роты. Даже в армии он внедрял пластовые методы: перед тем как принять подразделение, собрал вокруг себя крепкую команду. Верил в подготовку, доверие и общую ответственность.

Параллельно Роман продолжал развивать Пласт — создал серию радиошкол, пособий и программ для юношества, работал над качественной подготовкой новых инструкторов. Его подход к воспитанию был практичным и вдохновенным – он умел совмещать дисциплину с человечностью.

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Биография Романа Орищенка

Роман Орищенко родился 28 января 1978 в городе Тальное, Черкасская область. Окончил историко-юридический факультет Черкасского национального университета. По специальности – историк, преподаватель. Свободно владел немецким, изучал белорусский и болгарский языки. Имел спортивные разряды по спортивному туризму и многоборью.

Работал инструктором у станции юных туристов в Черкассах, учителем в школах №23 и №24. Участвовал в Оранжевой революции, впоследствии — в общественно-политической жизни: был главным специалистом Черкасской ОГА, работал в “Нашей Украине”, ездил с командой по регионам Востока.

В 2010-х присоединился к общественной инициативе "Обновление страны" под руководством Валентина Наливайченко, был первым заместителем руководителя исполнительного комитета, а затем помощником народного депутата Андрея Парубия в Верховной Раде.

В последние годы сознательно сделал выбор в пользу военной службы и погиб, защищая Украину на передовой.

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Светлая память. Искренние соболезнования жене Светлане, детям, семье, друзьям, собратьям и всему пластовому сообществу.

Также напомним, в среду, 3 июля, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась церемония прощания с подполковником Воздушных сил Украины Максимом Устименко — пилотом F-16, погибшим во время ночной воздушной атаки 29 июня.