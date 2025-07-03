- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 887
- Время на прочтение
- 1 мин
На Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России
Генерал-майора Михаила Гудкова ликвидировали в результате удара по командному пункту в Коренево.
В Курской области РФ якобы ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, генерал-майора Михаила Гудкова. Это в результате удара по командному пункту в Коренево.
Об этом писали военкоры страны-агрессорки в Telegram. Они утверждали, что вместе с Гудковым было убито еще более 10 оккупантов, большинство из которых старшие офицеры.
Позже, по данным кремлевского пропагандистского агентства ТАСС, эту информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области», — уточнил губернатор Приморья.
Отмечается, что Михаил Гудков был назначен заместителем главкома ВМФ РФ 28 марта 2025 года. До этого он являлся командиром 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.
Напомним, в подмосковном городе Балашиха 25 апреля взорвалось авто, в результате чего погиб один из ключевых генералов армии России — Ярослав Москалик. Он координировал военные операции в Украине.
26 апреля Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании исполнителя ликвидации российского генерала Ярослава Москалика. В сообщении ФСБ говорится, что бомбу в автомобиль Volkswagen Golf, в результате подрыва которого погиб российский военный преступник, подложил «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин 1983 года рождения. Взрывное устройство он якобы взял из тайника, подготовленного украинскими спецслужбами в одном из районов российской столицы Москвы.
По данным ФСБ, задержанный якобы имеет вид на жительство в Украине.