На Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России

Главком ВМФ России Михаил Гудков

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В Курской области РФ якобы ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, генерал-майора Михаила Гудкова. Это в результате удара по командному пункту в Коренево.

Об этом писали военкоры страны-агрессорки в Telegram. Они утверждали, что вместе с Гудковым было убито еще более 10 оккупантов, большинство из которых старшие офицеры.

Позже, по данным кремлевского пропагандистского агентства ТАСС, эту информацию подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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«Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области», — уточнил губернатор Приморья.

Отмечается, что Михаил Гудков был назначен заместителем главкома ВМФ РФ 28 марта 2025 года. До этого он являлся командиром 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Напомним, в подмосковном городе Балашиха 25 апреля взорвалось авто, в результате чего погиб один из ключевых генералов армии России — Ярослав Москалик. Он координировал военные операции в Украине.

26 апреля Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании исполнителя ликвидации российского генерала Ярослава Москалика. В сообщении ФСБ говорится, что бомбу в автомобиль Volkswagen Golf, в результате подрыва которого погиб российский военный преступник, подложил «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин 1983 года рождения. Взрывное устройство он якобы взял из тайника, подготовленного украинскими спецслужбами в одном из районов российской столицы Москвы.

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По данным ФСБ, задержанный якобы имеет вид на жительство в Украине.