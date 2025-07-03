Смерть Диогу Жоты и его брата: "Ливерпуль" подтвердил гибель своей звезды

Диогу Жота / © Associated Press

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Английский "Ливерпуль" отреагировал на гибель своего форварда Диогу Жоты, который вместе со своим братом попал в смертельное ДТП в Испании.

В мерсисайдском клубе подтвердили гибель своей португальской звезды, но вместе с тем воздержались от дальнейших комментариев, призвав уважать частную жизнь семьи, друзей и близких Диогу и его брата.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" опустошен трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре.

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"Ливерпуль" пока не будет делать дальнейшие комментарии и просит уважать конфиденциальность семьи, друзей, товарищей по команде и персонала клуба Диогу и Андре, поскольку они пытаются смириться с невероятной потерей. Мы будем и дальше оказывать им нашу полную поддержку", – говорится в сообщении на официальном сайте "красных".

Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии отреагировала на гибель Диоги Жоты и его брата.