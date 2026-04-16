Какой праздник 17 апреля 2026 года

17 апреля 2026 года — пятница. 1513-й день войны в Украине.

17 апреля верующие празднуют День памяти преподобного Симеона, который в Персиде / © pexels.com

Завтра, 17 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного Симеона в Персиде. Он известен как ревностный монах и аскет, посвятивший жизнь молитве, посту и духовному совершенствованию. По преданию, Симеон подвергся преследованиям за веру во время гонений на христиан в Персидском государстве, но остался непреклонен в своей преданности Христу.

17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны / © pexels.com

17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны. Праздник был установлен указом президента Украины в честь работников пожарной охраны — сейчас это подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В этот день чествуют мужество и самопожертвование пожарных, проводят торжественные мероприятия, награждения и памятные акции. Также вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

17 апреля Международный день поэзии хайку / © pexels.com

Также 17 апреля Международный день поэзии хайку. Этот праздник посвящен особому жанру японской поэзии — хайку, передающему глубокие эмоции и наблюдения через минимум слов. Традиционно хайка состоит из трех строк (5–7–5 слогов) и сосредотачивается на мгновенном ощущении, часто связанном с природой или временем года. Самым известным мастером этого жанра считают Мацуо Басе, поднявший хайку до уровня высокого искусства.

17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией / © pexels.com

А еще 17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией. Дата выбрана не случайно: это день рождения Фрэнк Шнайбель — основателя Всемирной федерации гемофилии. Гемофилия — это нарушение свертывания крови, из-за которого даже незначительные травмы могут приводить к длительным кровотечениям. Болезнь нуждается в постоянном медицинском контроле и лечении.

17 апреля празднуют Международный день мастерства важных разговоров / © pexels.com

17 апреля празднуют Международный день мастерства важных разговоров. Это относительно новая инициатива, призванная напомнить о силе искреннего диалога и умении говорить о сложном — честно, спокойно и с уважением. Идея праздника связана с популяризацией навыков эффективной коммуникации, в частности описанных в книге Crucial Conversations. Она учит, как вести разговоры в напряженных ситуациях, когда ставки высоки, мнения разнятся, а эмоции зашкаливают.

17 апреля Международный день Ford Mustang / © pexels.com

Также 17 апреля Международный день Ford Mustang. Именно в этот день 1964 легендарный автомобиль впервые представили публике на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Ford Mustang стал подлинным символом свободы, скорости и американской автомобильной культуры. Его создала компания Ford Motor Company, и уже в первые годы модель добилась безумного успеха, начав класс так называемых «pony car».

17 апреля Международный день почитания летучих мышей / © pexels.com

А еще 17 апреля Международный день почитания летучих мышей. Это экологическая дата, посвященная повышению осведомленности о роли летучих мышей в природе и важности их защиты. Летучие мыши играют ключевую роль в экосистемах: они уничтожают огромное количество насекомых-вредителей, опыляют растения и помогают поддерживать естественный баланс. Несмотря на это, многие виды находятся под угрозой из-за потери среды обитания, изменения климата и человеческих факторов.