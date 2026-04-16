Хакеры взломали самый большой сервер по бронированию отелей: пользователей предупредили об угрозе

Клиентов Booking.com предупредили о новой волне мошенничества, возникшей после утечки данных на платформе и получившей название «угон бронирования». Злоумышленники используют ворованную информацию, чтобы выдавать себя за представителей гостиниц и выманивать деньги у путешественников.

Об этом сообщает BBC.

Что произошло с Booking.com

По данным компании, хакеры получили доступ к:

имен;

электронных адресов;

телефонных номеров;

информации о бронировании.

В то же время, финансовые данные клиентов, предварительно, не были скомпрометированы. В Booking.com заявили, что уже приняли меры безопасности и предупреждают пользователей о риске фишинговых атак.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что такие данные позволяют мошенникам делать свои сообщения более убедительными.

«Мошенничество с угоном бронирования существует уже некоторое время, но эти новые данные делают его гораздо опаснее, поскольку придают преступникам точность. Они могут ссылаться на недвижимое имущество, реальные даты путешествия, правильные контактные данные, чтобы мошенничество выглядело как обычное обслуживание клиентов», — сказал специалист по безопасности в Norton Луис Корронс.

В компании отмечают, что Booking.com никогда не просит клиентов передавать данные банковских карт или осуществлять переводы через посторонние каналы, такие как электронная почта или мессенджеры. Специалисты добавляют, что инцидент демонстрирует рост масштабов атак на туристические сервисы и повышенные риски индустрии путешествий.

Напомним, российские хакеры за последние месяцы взломали более 170 почтовых аккаунтов украинских прокуроров и следователей. Они получили доступ к служебной переписке и данным, которые могут использоваться для шпионажа. В общей сложности под удар попали по меньшей мере 284 ящика. Также атака затронула правительственные и военные структуры в странах НАТО и на Балканах.