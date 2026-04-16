Россияне массированно обстреляли Днепр

Атаку дронами и баллистикой пережил этой ночью Днепр. По состоянию на сейчас количество погибших возросло до трех человек. Еще тридцать человек ранены, среди них двое маленьких детей. Российское железо летело по центру города: разбиты жилые дома и офисные здания. Было попадание в пятиэтажку. Четырнадцать пострадавших в больнице, пятеро — в тяжелом состоянии.

Корреспондент ТСН Анастасия Неверная с утра работает на месте атаки.

Обстрел центральной части Днепра

Горящие и разбитые здания — преимущественно исторические. Враг в очередной раз нанес коварные удары по самому сердцу Днепра. Бить беспилотниками оккупанты начали еще с вечера, а уже ночью перешли к уничтожению гражданской инфраструктуры баллистикой.

Всю ночь спасатели ГСЧС разбирали завалы и укрощали пожары. Тушение огня на некоторых локациях продолжается до сих пор.

Одно из серьезно пострадавших зданий — художественный музей Днепра. Именно в этом месяце он должен был отмечать свою 110-ю годовщину. Однако вместо праздничных приготовлений работники в очередной раз вынуждены забивать окна фанерой, латать крышу и посеченные обломками стены.

Что рассказали очевидцы

Разбиты десятки квартир в жилых домах, выбиты сотни окон. Дом Михаила расположен на первом этаже. Парень говорит: единственное, что в квартире уцелело — входная дверь. Сам он чудом не получил тяжелых травм.

Михаил, житель поврежденного дома: «Почувствовал, что трудно дышать, проснулся от того, что на мне окно лежит. Сразу побежал к своим друзьям, все ли живы. Вывел всех из квартиры, потом второй взрыв».

Теперь парень помогает соседям разгребать завалы. Тем временем люди стоят в очередях к палаткам соцслужб и мобильных групп, чтобы написать заявления о поврежденном имуществе.

Среди пострадавших — пани Нина. Женщина ранена осколками стекла, даже папка с документами, которую она держит в руках, запятнана кровью.

«Оно перевязана была, все повылетало, нет ничего, буду ждать помощи. Окно упало вот, на голову. Все побило — и сервант, и посуду, и телевизор», — жалуется женщина.

Соседи по несчастью добавляют: им еще повезло, ведь в соседнем здании возник масштабный пожар, оно выгорело дотла.

Трагедия на Никопольщине

Тяжелая ночь была и в Никопольском районе. Из-за вражеских обстрелов там погиб 37-летний мужчина. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Террор гражданского населения Днепропетровщины продолжается.

