Страшный обстрел Днепра: количество погибших снова возросло — что происходит на месте ударов
Россияне массированно атаковали Днепр: по состоянию на сейчас известно о трех погибших. В городе продолжается ликвидация последствий ударов.
Атаку дронами и баллистикой пережил этой ночью Днепр. По состоянию на сейчас количество погибших возросло до трех человек. Еще тридцать человек ранены, среди них двое маленьких детей. Российское железо летело по центру города: разбиты жилые дома и офисные здания. Было попадание в пятиэтажку. Четырнадцать пострадавших в больнице, пятеро — в тяжелом состоянии.
Корреспондент ТСН Анастасия Неверная с утра работает на месте атаки.
Обстрел центральной части Днепра
Горящие и разбитые здания — преимущественно исторические. Враг в очередной раз нанес коварные удары по самому сердцу Днепра. Бить беспилотниками оккупанты начали еще с вечера, а уже ночью перешли к уничтожению гражданской инфраструктуры баллистикой.
Всю ночь спасатели ГСЧС разбирали завалы и укрощали пожары. Тушение огня на некоторых локациях продолжается до сих пор.
Одно из серьезно пострадавших зданий — художественный музей Днепра. Именно в этом месяце он должен был отмечать свою 110-ю годовщину. Однако вместо праздничных приготовлений работники в очередной раз вынуждены забивать окна фанерой, латать крышу и посеченные обломками стены.
Что рассказали очевидцы
Разбиты десятки квартир в жилых домах, выбиты сотни окон. Дом Михаила расположен на первом этаже. Парень говорит: единственное, что в квартире уцелело — входная дверь. Сам он чудом не получил тяжелых травм.
Михаил, житель поврежденного дома: «Почувствовал, что трудно дышать, проснулся от того, что на мне окно лежит. Сразу побежал к своим друзьям, все ли живы. Вывел всех из квартиры, потом второй взрыв».
Теперь парень помогает соседям разгребать завалы. Тем временем люди стоят в очередях к палаткам соцслужб и мобильных групп, чтобы написать заявления о поврежденном имуществе.
Среди пострадавших — пани Нина. Женщина ранена осколками стекла, даже папка с документами, которую она держит в руках, запятнана кровью.
«Оно перевязана была, все повылетало, нет ничего, буду ждать помощи. Окно упало вот, на голову. Все побило — и сервант, и посуду, и телевизор», — жалуется женщина.
Соседи по несчастью добавляют: им еще повезло, ведь в соседнем здании возник масштабный пожар, оно выгорело дотла.
Трагедия на Никопольщине
Тяжелая ночь была и в Никопольском районе. Из-за вражеских обстрелов там погиб 37-летний мужчина. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Террор гражданского населения Днепропетровщины продолжается.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН НОВОСТИ 16 апреля. Тяжелая ночь для Киева, Днепра, Одессы и Харькова: последствия атаки