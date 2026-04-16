Мужчину из Киева лишили пенсии и оштрафовали на 102 тысячи гривен

В Киеве наказали мужчину, потому что он незаконно оформил пенсию

В Киеве мужчина использовал поддельную справку об инвалидности, чтобы оформить ежемесячные выплаты от Пенсионного фонда. За это его лишили пенсии и оштрафовали на 102 тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киева.

Как мужчина оформил пенсию с помощью фальшивых документов

Как установило следствие, обвиняемый, который работает частным предпринимателем, вступил в сговор с неустановленными лицами для изготовления фальшивых документов. Дельцы «нарисовали» ему выписку из акта осмотра МСЭК якобы от Одесского областного учреждения.

В подделке говорилось о том, что мужчине установлена вторая группа инвалидности из-за общего заболевания. Документ содержал фальшивую подпись председателя комиссии и поддельную печать Одесской МСЭК.

Имея на руках фальшивую справку, мужчина действовал дистанционно:

Подал заявление онлайн: Через веб-портал Пенсионного фонда загрузил документы, заверив их собственной электронной подписью. Отправил по почте: Для окончательного оформления прислал поддельную выписку по почте в адрес ГУ ПФУ в Харьковской области.

План сработал — ему назначили пенсию в размере 2980 грн в месяц. В течение нескольких месяцев государство успешно выплачивало деньги на его карточку «ПриватБанка», в целом начислив 10 766 гривен.

Сделка со следствием и наказание

Когда схему разоблачили, мужчина не стал отрицать вину. Он пошел на сделку с прокурором, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Суд учел, что подсудимый ранее не имел проблем с законом.

По совокупности преступлений (мошенничество и подделка документов) мужчине назначено наказание в виде штрафа. Общая сумма взыскания составила 6050 необлагаемых минимумов, что составляет 102 850 гривен.

Кроме этого, осужденный должен заплатить более 3500 гривен за проведение экспертиз. Деньги, которыми он завладел путем обмана, ему также придется вернуть государству.

Напомним, во Львове женщина на основании фальшивой справкиМСЭК получала пенсионные выплаты в течение почти четырех лет. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 127 400 гривен.