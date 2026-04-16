Удар по Запорожью: стало известно о гибели человека — последствия обстрела (видео)

В Запорожье работают экстренные службы после обстрела, есть погибшие и пострадавшие.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Удар по Запорожью: стало известно о гибели человека — последствия обстрела (видео)

Враг атаковал Запорожье

Дополнено новыми материалами

Российские войска снова атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек, есть пострадавшие, а также разрушены гражданские объекты.

Об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

«К сожалению, один человек погиб», — сообщил он.

На видео — последствия вражеского удара по Запорожью

По предварительной информации, удар пришелся по одному из районов города. Поврежден магазин и другие объекты инфраструктуры.

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

«Уже трое раненых: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили по областному центру. Есть разрушения. К сожалению, один человек погиб. Всем раненым оказывается необходимая помощь», — сообщил Федоров.

Последствия вражеского удара по Запорожью

Последствия вражеского удара по Запорожью

Сейчас объявлена воздушная тревога в громадах Запорожской области, кроме города Запорожье. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, 16 апреля армия РФ атаковала Запорожье БпЛА, попав в остановку общественного транспорта и повредив восемь окрестных зданий.

По данным главы ОВА Ивана Федорова, в результате удара пострадал двухлетний мальчик, который находится под наблюдением медиков.

