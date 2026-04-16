НБУ выпустит уникальную восьмиугольную серебряную монету: что известно

Нацбанк Украины анонсировал выход новой памятной монеты Украинский авангард. Александра Экстер», релиз которой запланирован на май. Выпуск посвящен соучредительнице стиля ар-деко и одной из самых ярких представительниц украинского авангарда.

Новинка отличается нестандартной восьмиугольной формой. Для ее изготовления использовано серебро 999 пробы. Основные параметры монеты:

номинал — 10 гривен;

масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г;

запланированный тираж — до 10 000 экземпляров.

Выпуск продолжает тематическую серию, которую Национальный банк открыл в 2005 году. За это время в коллекцию вошел ряд монет, отражающих культурное наследие Украины. Среди наиболее известных предыдущих экземпляров — «Щедрик», «Украинская писанка», «Гопак», «Сорочинская ярмарка» и «Украинский балет».

Александра Экстер, которой посвящен новый выпуск, вошла в историю искусства как реформатор театрального костюма и одна из лидеров мирового авангардного движения, тесно связавшая свое творчество с Киевом.

Напомним, к пасхальным праздникам в Украине была введена в обращение новая памятная монета «Пасхальная радость. Писанка». Она является продолжением серии от НБУ «Украинское наследие».

Раньше мы писали, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 10-копеечные монеты. Из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров — настолько, что готовы платить за них тысячи гривен.