Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, который объединит негативные и позитивные эмоции

С утра мы будем видеть плохое во всем — начиная от окружающих нас людей до погоды и международный новостей, но уже ближе к обеду «картинка» начнет меняться к лучшему буквально на глазах.

Правда, вместе с этим процессом могут начать стремительно убывать силы — как физические, так и моральные. Не стоит бороться с усталостью — лучше позволить себе полноценный отдых.

Овен

Плохое самочувствие — сигнал о том, что ваш организм не в состоянии выдерживать тот темп, который вы ему навязываете, а значит, нужно вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, сбавить обороты.

Телец

Судьба важного профессионального проекта будет зависеть от его старта: чем активнее вы возьметесь за дело, тем быстрее его завершите, да и результаты — как моральные, так и финансовые — вас обязательно порадует.

Близнецы

Каким бы ни был ваш план изначально, сегодня лучше не браться за серьезные профессиональные дела — на них просто не хватит сил, поэтому первую половину дня желательно посвятить рутине, а затем — отдохнуть.

Рак

Не торопитесь критиковать близкого человека за то, что он — как вам кажется — поступил неправильно: вы не знает всех причин, которые заставили его сделать так или иначе, а, значит, не можете спешить с выводами.

Лев

День, когда большую часть времени необходимо посвятить вашему любимому занятию — уходу за собой: профессиональные и финансовые перспективы в это время равны нулю, так что не стоит тратить на них время.

Дева

Получив предложение занять новую должность или сменить работу, не принимайте решение сгоряча — сначала попробуйте выполнить несколько тестовых заданий, чтобы понять, подойдет вам новое направление или нет.

Весы

Профессиональную цель, которую вы перед собой поставили, нежелательно брать с разбега — так можно и промахнуться, нужно тщательно подготовиться, разработав постепенную– тактику ее достижения.

Скорпион

Хорошее время для тех, кто давно подумывает о начале собственного дела: даже если «стартовать» — по самым разным причинам — вы сегодня не сможете, составить план действий вам никто не запретит.

Стрелец

День, когда можно побаловать себя тем, что неизменно приносит вам удовольствие: для кого-то это будет удачный шопинг, а для кого-то — посещение театра или долгожданной художественной выставки.

Козерог

Тем, кто в предыдущий жизненный период успел составить планы на будущее, можно, несмотря на непростые энергии дня, приступать к их осуществлению: вовремя сделанный первый шаг — половина успеха.

Водолей

Подходящий день для того, чтобы вернуть в свою жизнь человека, которого вы когда-то незаслуженно обидели: признайте свою вину и скажите своему собеседнику о том, как тяжело вам было все это время обходиться без него.

Рыбы

Любые — даже не самые важные — дела необходимо приурочить ко второй половине дня — в это время вы почувствуете постепенный прилив энергии, что позволит легко справиться со всем, что было запланировано.

