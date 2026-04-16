Звезда "Голодных игр" открыл огонь по людям прямо на улице: известны шокирующие детали преступления

Итан Джеймисон

Реклама

Итан Джеймисон, известный как актер-ребенок из франшизы «Голодные игры», оказался в центре громкого уголовного дела в США по обвинениям в вооруженном нападении.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером 22 марта 2026 года. Происшествие началось со стрельбы по автомобилю, в котором находились трое мужчин. Полиция получила вызов и быстро прибыла на место. Один из пострадавших сообщил о нападавшем на электровелосипеде. Впоследствии детективы установили личность предполагаемого стрелка. Им оказался 27-летний Итан Джеймисон.

В деле фигурирует по меньшей мере один выстрел из 9-мм полуавтоматического оружия, после чего подозреваемый покинул место происшествия, сообщает People.

Реклама

Итан Джеймисон

После инцидента правоохранители начали активный поиск и задержали Джеймисона 8 апреля. Ему предъявили сразу несколько тяжких обвинений, связанных с нападением с применением смертельного оружия и вероятным намерением убийства. Уже на следующий день суд принял решение не отпускать его под залог, поэтому он остался под стражей.

Дело будут рассматривать дальше 30 апреля 2026 года. Тогда суд должен оценить собранные материалы и определить следующие процессуальные шаги по делу.

Итан Джеймисон

Отметим, Итан Джеймисон получил первую известность еще в детстве после роли в «Голодных играх», где сыграл трибьюта из округа 4, однако во взрослой карьере редко появлялся в крупных проектах и все чаще оставался вне поля зрения публики.

