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Украину накроет опасный удар стихии: синоптики предупредили, где "разгуляется" непогода, а где — тепло
В Украине 4 июня ожидается потепление, однако синоптики предупреждают о шквалах и грозах.
В четверг, 4 июня, в Украине наконец-то потеплеет, однако без зонтов в этот день большинству из нас не обойтись.
Детальный прогноз погоды узнавайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 июня станет теплее. Температура воздуха в течение дня будет вполне комфортной и будет колебаться в пределах +20…+25 градусов, а на юге столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Правда, не обойдется без метеорологических сюрпризов, ведь на Закарпатье и Харьковщине будет прохладнее — всего +16…+19 градусов.
Как отмечает синоптик, дожди, преимущественно кратковременные, в четверг пройдут по всей территории Украины. В Киеве 4 июня также ожидается небольшой дождь, но при этом потеплеет до +22 градусов выше нуля.
Как прогнозирует синоптик Наталья Птуха, на этой неделе погода в Украине будет довольно переменчивой, поэтому солнечные прояснения постоянно будут чередоваться с короткими дождями и грозами. Несмотря на это, уже в ближайшее время в большинстве областей воцарится приятное летнее тепло.
В частности, 4 июня зонтики понадобятся жителям практически всех регионов, а кое-где прогремят грозы. Дневная температура при этом составит около +23 градусов тепла, тогда как в южной части страны воздух прогреется до +27 градусов.
Ближе к выходным жара только усилится. Уже в пятницу термометры покажут до +27, а в субботу и воскресенье в большинстве областей ожидается от +20 до +26. На юге и юго-востоке страны будет еще теплее — там столбики поднимутся до +29. Эта тенденция сохранится и в начале следующей недели, более того, в южных областях отметки местами достигнут настоящих летних +30 градусов тепла.
По данным Украинского гидрометцентра, 4 июня в стране будет облачно с прояснениями.
Ночью в северных, большинстве центральных областей, днем в Украине местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на юге страны и в Карпатах местами будет туман.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 выше нуля. В западных и северных областях будет несколько прохладнее — там ожидается от +18 до +23 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают, что днем 4 июня в западных областях прогремят грозы, в связи с этим там объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
На Киевщине 4 июня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 выше нуля.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем — от +21 до +23 градусов выше нуля.
Погода во Львове
На Львовщине 4 июня погоду будет определять влияние атмосферных фронтов, сообщают синоптики. По данным метеорологов ожидается переменная погода, ночью местами, днем по всей территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов.
Во Львове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.
Погода в Одессе
На Одесчине и в городе Одесса 4 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди с грозами.
Ночью и утром местами будет туман, видимость составит от 200 до 500 м. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов.
В Одессе температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 выше нуля.
Температура морской воды составит от +15 до +16 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 4 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура по области будет колебаться ночью от +11 до +16 градусов тепла, днем — от +21 до +26 градусов.
В Днепре столбики термометров покажут ночью от +13 до +15 градусов тепла, днем — от +23 до +25 градусов.
Погода в Харькове
На Харьковщине 4 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ближайшей ночью в регионе существенных осадков не предвидится, а столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов тепла.
Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой, а воздух прогреется до +19…+24 градусов. Ветер в течение суток будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.
В самом Харькове ночь также пройдет без осадков, температура будет колебаться в пределах +12…+14 градусов выше нуля. Днем в городе ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер будет слабым, переменных направлений, в пределах 3–8 м/с, а столбики термометров поднимутся до вполне комфортных +22…+24 градуса тепла.
Ранее врачи предупредили, что весенние и сезонные аллергии в целом могут поразить сильнее в этом году.
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