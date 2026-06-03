"Крыжовник" говорят почти все: как правильно по-украински называется этот ягодный куст

Крыжовник является единственным литературным названием этого садового растения

Реклама

В условиях активного очищения украинского языка от русских заимствований специалисты советуют обратить внимание на правильные названия популярных садовых культур. Вместо распространенной русской кальки «крыжовник» следует употреблять единый нормативный вариант, исторически присущий нашему народу.

Об этом пишет Академический толковый словарь украинского языка.

Богатство украинской лексики вместо кальки

Слово «крыжовник» годами насаждалось в нашем быту из-за тотальной русификации, и даже сегодня его часто можно услышать на местных рынках или при обсуждении весенних посадочных работ. Однако литературный украинский язык имеет собственное, очень красивое название для этого колючего кустарника — агрус. Это слово зафиксировано во всех авторитетных лексикографических источниках как единственно правильное и нормативное.

Реклама

Агрус — кустовое растение с колючими ветвями и крупными кисло-сладкими ягодами. В зависимости от сорта, эти кусты щедро продоносят зелеными, золотисто-желтыми, насыщенно-красными или даже темно-фиолетовыми плодами.

Интересно, что богатство нашего языка не ограничивается одним официальным термином, ведь в разных уголках Украины сохранились чрезвычайно колоритные диалектизмы. Например, в некоторых западных регионах это растение издавна называли «гогодзы», «веприны» или «берсень». Однако для делового общения, написания текстов или просто грамотного разговора следует выбирать именно общепринятый вариант.

Универсальная ягода для сада и кухни

Опытные хозяева прекрасно знают, что этот куст является настоящим украшением любого участка, ведь он достаточно неприхотлив к качеству почвы и отлично соседствует с другими плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Правильная планировка посадочных зон позволяет собирать роскошные урожаи даже на сравнительно бедных землях, если вовремя позаботиться о минимальной подкормке и обрезке колючих ветвей. Благодаря такой жизнестойкости крыжовник остается неизменным фаворитом среди украинских садоводов, которые ценят его за стабильность и возможность лакомиться свежими витаминами прямо из куста.

Собранные плоды поражают своей универсальностью в кулинарии и превосходят многие другие пожилые вкусности. Благодаря идеальному балансу сладости и приятной кислинки, после термической обработки они превращаются в фантастические джемы, желе, густые компоты и знаменитое изумрудное варенье. Кроме классических десертов, современные кулинары смело экспериментируют с этой ягодой и создают пикантные кисло-сладкие соусы и оригинальные маринады, безупречно дополняющие блюда из запеченного мяса или птицы.

Реклама

Напомним, часто можно услышать, как многие украинцы используют в своей речи выражение «не по себе» , когда речь идет об ощущении неловкости или дискомфорта. Однако языковеды отмечают, что это словосочетание ошибка, и призывают избегать его, заменяя украинскими соответствиями.

Новости партнеров