В Беларуси предупредили о возможной войне вместе с Россией: что известно

Виктор Хренин

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Риск войны между Россией, Белоруссией и Западом стал очень высоким.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

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Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что Минск и Москва расценивают текущее расширение военного присутствия НАТО у своих границ как непосредственную подготовку к столкновению.

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«Оценивая ситуацию, сложившуюся в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность разрешения военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его дальнейшей трансформации из регионального в глобальный, крайне высока», — заявил Хренин.

По данным министра обороны Беларуси, в Польше и странах Балтии сейчас дислоцируется около 21 тысячи военнослужащих Североатлантического альянса. А руководство этих государств пытается дополнительно увеличить американский контингент.

Хренин также утверждает, что НАТО отрабатывает наступательные операции и опрокидывание сил на восточные границы. А рекордные оборонительные расходы блока, превысившие 1,6 трлн долларов в год, якобы прямо свидетельствуют о подготовке к войне.

В то же время чиновник заверил, что Беларусь и ее союзники готовы к потенциальному противостоянию.

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«Мы способны не только обеспечить надлежащий ответ на современные вызовы и угрозы, но и стать движущей силой процесса формирования новой архитектуры международной безопасности, запрос на которую назрел в Евразии», — добавил руководитель минобороны Беларуси.

Виктор Хренин не уточнил, представители каких именно государств кроме российской стороны принимали участие в этой встрече глав оборонных ведомств стран ОДКБ.

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Ранее в Офисе президента заявили, что риск повторного использования территории Беларуси для давления на Украину сохраняется, однако сценарий полномасштабного наступления с северного направления пока кажется маловероятным.

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