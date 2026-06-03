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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
153
Время на прочтение
2 мин

Что можно и нельзя делать во время ретропетли Меркурия — с 13 июня по 7 августа 2026 года

Ретропетля Меркурия с 13 июня по 7 августа 2026 года считается периодом пересмотра, исправления ошибок и возвращения к незавершенным делам, поэтому астрологи советуют быть внимательными к решениям, документам и коммуникации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

Ретропетля Меркурия — это период от вхождения планеты в так называемую теневую зону до ее окончательного выхода из нее. Именно в это время могут возвращаться незавершенные дела, старые знакомства, давние идеи и вопросы, требующие окончательного решения. Астрологи советуют не бороться с этими процессами, а использовать их себе на пользу.

Что можно делать

  • Завершать старые проекты и дела.

  • Возвращаться к идеям, которые раньше не удалось реализовать.

  • Анализировать ошибки и делать выводы.

  • Восстанавливать полезные контакты и деловые связи.

  • Наводить порядок в документах, архивах и электронных файлах.

  • Проверять договоры и соглашения перед подписанием.

  • Делать резервные копии важных данных.

  • Проходить обучение или повторять уже изученный материал.

  • Проводить ревизию бюджета и финансовых планов.

  • Завершать ремонт, который был начат раньше.

Что не рекомендуется делать

  • Поспешно подписывать важные контракты без тщательной проверки.

  • Покупать дорогие гаджеты, автомобили или технику без необходимости.

  • Начать масштабные проекты, если их можно отложить до завершения ретропетли.

  • Игнорировать мелкие ошибки в документах.

  • Делать необдуманные заявления под влиянием эмоций.

  • Полагаться только на устные договоренности.

  • Удалять важные файлы без резервного копирования.

  • Принимать судьбоносные решения наспех.

  • Конфликтировать из-за старых обид, которые могут снова всплывать на поверхность.

  • Верить первой услышанной информации без проверки фактов.

Народные приметы и астрологические наблюдения

В периоды ретропетли Меркурия люди чаще вспоминают прошлое, находят потерянные вещи, получают сообщения от бывших партнеров или друзей, а также возвращаются к старым планам. Именно поэтому это время считается благоприятным не для начала нового, а для завершения и переосмысления уже начатого.

Аффирмация периода

«Я спокойно анализирую прошлое, делаю мудрые выводы и открываю путь для новых возможностей в правильное время».

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
153
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