Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Ретропетля Меркурия — это период от вхождения планеты в так называемую теневую зону до ее окончательного выхода из нее. Именно в это время могут возвращаться незавершенные дела, старые знакомства, давние идеи и вопросы, требующие окончательного решения. Астрологи советуют не бороться с этими процессами, а использовать их себе на пользу.

Что можно делать

Завершать старые проекты и дела.

Возвращаться к идеям, которые раньше не удалось реализовать.

Анализировать ошибки и делать выводы.

Восстанавливать полезные контакты и деловые связи.

Наводить порядок в документах, архивах и электронных файлах.

Проверять договоры и соглашения перед подписанием.

Делать резервные копии важных данных.

Проходить обучение или повторять уже изученный материал.

Проводить ревизию бюджета и финансовых планов.

Завершать ремонт, который был начат раньше.

Что не рекомендуется делать

Поспешно подписывать важные контракты без тщательной проверки.

Покупать дорогие гаджеты, автомобили или технику без необходимости.

Начать масштабные проекты, если их можно отложить до завершения ретропетли.

Игнорировать мелкие ошибки в документах.

Делать необдуманные заявления под влиянием эмоций.

Полагаться только на устные договоренности.

Удалять важные файлы без резервного копирования.

Принимать судьбоносные решения наспех.

Конфликтировать из-за старых обид, которые могут снова всплывать на поверхность.

Верить первой услышанной информации без проверки фактов.

Народные приметы и астрологические наблюдения

В периоды ретропетли Меркурия люди чаще вспоминают прошлое, находят потерянные вещи, получают сообщения от бывших партнеров или друзей, а также возвращаются к старым планам. Именно поэтому это время считается благоприятным не для начала нового, а для завершения и переосмысления уже начатого.

Аффирмация периода

«Я спокойно анализирую прошлое, делаю мудрые выводы и открываю путь для новых возможностей в правильное время».

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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