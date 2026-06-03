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- Украина
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Кого не заменят технологии: топ-3 профессий будущего на рынке труда Украины
Руководитель компании EY Ukraine спрогнозировала трансформацию рынка труда и назвала три основных сферы, специалисты которых станут самыми востребованными в ближайшем будущем.
Стремительное развитие инноваций и старение населения кардинально меняют глобальный рынок труда и заставляют общество искать совершенно новые профессиональные подходы. Уже в ближайшее время наивысшую ценность среди работодателей получат специалисты, способные преодолеть сопротивление технологиям, а также архитекторы рабочих процессов и биотехнологи.
Об этих трансформациях рассказала руководитель People Advisory Services компании EY Ukraine Ольга Горбановская во время мероприятия «Человеческий капитал: основа экономического восстановления Украины», сообщает УНИАН.
Синтез человека и новейших технологий
Наиболее востребованными на будущем рынке труда станут специалисты, способные эффективно объединить человеческие навыки с современными технологиями и научить работников взаимодействовать с инновациями. Главной преградой для быстрого развития сегодня является не столько дефицит цифровых инструментов, сколько естественное сопротивление изменениям, заложенным в самой человеческой нейрофизиологии.
«Это инерция людей по поводу овладения новыми технологиями. И хотя интуитивно хочется двигаться туда быстрее, это сопротивление людям не дает совершать это движение. Потому профессии, которые позволят быстрее учить и уменьшать сопротивление людей новым технологиям, будут номер один», — объяснила Горбановская.
Архитектура рабочих процессов и биотехнологии
Вторую позицию в рейтинге наиболее перспективных направлений занимают архитекторы рабочей среды, которые строят операционную модель бизнеса непосредственно вокруг опыта человека. Специалист отмечает, что это направление охватывает проектирование рабочих мест, процессов и технологических платформ, позволяющих гармонично сочетать стратегию компании с реальными потребностями сотрудников.
Третьей ключевой отраслью эксперт называет биотехнологии, постоянное развитие которых критически необходимо из-за общего старения населения как в мире, так и в Украине.
«Сейчас медицина и технология двигаются очень быстро вперед. Мы видим, как важно успевать за этими новинками, чтобы просто продлить активность, в том числе экономическую активность людей за счет новых медицинских технологий», — подытожила Ольга Горбановская.
Напомним, сейчас наибольшую нехватку работодатели в Украине испытывают среди специалистов и специалистов с высшим образованием . По прогнозам специалистов, после окончания войны ситуация кардинально не изменится.