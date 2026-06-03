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Украинцам в двух странах ЕС изменили правила оформления документов — детали
С 1 июня украинское государственное предприятие «Документ» меняет формат работы своих центров в Польше и Италии.
Центры Паспортного сервиса в Польше и Италии с 1 июня переходят на регистрацию в электронную очередь посредством «Дія.Підпис».
Об этом сообщает официальный сайт Центра обслуживания граждан ГП «Документ».
Режим приема граждан в Италии (Милан) будет исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
Режим приема граждан в центрах Паспортного сервиса в Польше (г. Варшава, г. Вроцлав, г. Гданьск и г. Краков) — предварительная запись в электронную очередь и «живая очередь».
Количество талонов, которые центры ГП «Документ» могут выдать и оформить в течение каждого рабочего дня без предварительной записи (в формате «живой очереди»):
Варшава — 60 талонов ежедневно;
Вроцлав — 40 талонов ежедневно;
Гданьск — 30 талонов ежедневно;
Краков — 30 талонов каждый день.
В предприятии просят граждан с пониманием отнестись к изменениям. Там рекомендуют пользоваться онлайн-записью на сайте, которая обновляется непрерывно в течение суток. Это гарантирует визит в указанное время без необходимости ожидания в центре.
Прием документов на апостилирование, пересылку ранее оформленных документов и выдача готовых документов будет производиться без предварительной записи.
Ранее мы писали, что в «Дії» обновили важную услугу для украинцев за рубежом.