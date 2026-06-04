"Это цирк?": Рубио сорвался на слушаниях в Конгрессе из-за вопроса о Трампе

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Getty Images

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В среду, 3 июня, во время слушаний в Комитете Палаты представителей по иностранным делам возникла острая политическая перепалка между Государственным секретарем США Марко Рубио и конгрессменами-демократами. Вместо конструктивного обсуждения внешней политики законодатели сосредоточились на критике когнитивных способностей президента США Дональда Трампа и обсуждении удивительных бытовых деталей.

О деталях этого напряженного четырехчасового заседания пишет CNN.

Обвинения во лжи и видео со спящим президентом

Слушания быстро превратились в партийное противостояние, где республиканцы всячески восхваляли дипломата, а демократы перешли к жестким обвинениям. В частности, конгрессмен от Калифорнии Тед Лью продемонстрировал собравшимся несколько видеозаписей, на которых Дональд Трамп якобы спит во время официальных встреч. После этого политик прямо обвинил топдипломата США в предоставлении ложных показаний Конгрессу, поскольку ранее Марко Рубио категорически отрицал, что когда-нибудь видел президента спящим на рабочем месте.

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Калифорнийский демократ не остановился на этом и призвал Государственного секретаря быть честным с американским народом, сравнив встречи в Белом доме с заседаниями кабинета министров в северокорейском стиле. Такая риторика и откровенный переход на личности вызвали большое возмущение у представителя администрации.

«Это Комитет по иностранным делам? Или это цирк? Что это такое? — эмоционально отреагировал Марко Рубио на упреки оппонентов.

Вопросы о выборах и больших ботинках

Еще больше напрягла ситуацию конгрессменка Сара Джейкобс, решившая сместить фокус с заявления дипломата о завершении войны в Иране на внутриполитические темы. Она прямо спросила Государственного секретаря, кто, по его мнению, победил на президентских выборах 2020 года, на что тот отказался отвечать, сославшись на несоответствие темы слушаниям. После этого представительница Демократической партии обвинила его в неспособности признавать очевидные факты, вспомнив не только политические события, но и недавнюю статью в Wall Street Journal о том, что Дональд Трамп покупает для членов своего кабинета обувь бренда Florsheim, визуально кажущуюся слишком большой для Рубио.

Обескураженный таким поворотом разговора, Рубио сначала пытался понять, о какой именно обуви идет речь, но впоследствии подтвердил факт подарка, коротко отрезав, что ботинки подошли ему по размеру. Атмосфера в зале продолжала обостряться, и после очередного жаркого спора уже с другой конгрессменкой Госсекретарь пожаловался на то, что ему вообще не дают времени на ответы.

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«Это не слушание. Это как резервуар для погружения. Что это такое? — возмутился дипломат поведением законодателей.

Напомним, известный американский врач и телеведущий Мехмет Оз объяснил частые визиты Дональда Трампа в медицинские учреждения тем, что президенту просто нравится получать отличные результаты своих обследований.

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