В Крыму раздавались взрывы: сообщают об атаке в районах аэродромов Бельбек, Саки и Кача

Бельбек / © Львовская железная дорога

Реклама

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 4 июня прозвучала серия взрывов. Местные жители и российские Telegram-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах вблизи нескольких военных аэродромов.

По сообщениям очевидцев, около 23:44 в центре Симферополя был слышен взрыв. Также поступала информация о возможном попадании в районе российской воинской части.

Впоследствии взрывы и стрельбу зафиксировали у военных аэродромов "Гвардейское", "Бельбек", "Кача" и "Саки". Местные жители сообщали о работе российской противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Реклама

По данным очевидцев, в районе аэродрома "Бельбек" раздалось несколько мощных взрывов. Также сообщалось о двух взрывах на аэродроме "Кача" и не менее пяти взрывов в Сакском районе. Около полуночи жители сообщили о мощном взрыве вблизи аэродрома "Саки".

Один из российских Z-каналов заявил о якобы атаке реактивных беспилотников. Официальной информации о последствиях взрывов или возможных повреждениях нет.

Министерство обороны РФ на момент публикации не комментировало произошедшее.

Топливный кризис в Крыму

Напомним, в Крыму фиксируется дефицит горючего после ударов Сил обороны Украины по российской логистике и нефтяной инфраструктуре. Российские источники вынуждены признавать, что атаки существенно усложнили снабжение и работу топливной системы на оккупированном полуострове.

Реклама

Так, перевозки горючего позволяют преимущественно только по железной дороге и только в отдельных случаях. В то же время, российские владельцы цистерн отказываются предоставлять их из-за отсутствия страхового покрытия. Кроме того, железнодорожный паромный пирс заблокирован, а все три имеющихся железнодорожных парома выведены из строя. Новый паром в РФ планируют построить не раньше сентября. Также оккупанты сталкиваются с нехваткой моряков для обслуживания паромного сообщения.

Новости партнеров