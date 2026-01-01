Рынок труда по-новому: кого в Украине в 2026 году уволит с работы искусственный интеллект

Работа / © pexels.com

Год 2025 скоро станет историей. Однако, по мнению трудоведов, он уже стал переломным для рынка труда, где технологическая эволюция искусственного интеллекта (ИИ) встретилась с глубокими демографическими и геополитическими изменениями. В Украине эти процессы дополнительно усложнялись вызовами военного времени.

Сайт ТСН выяснил:

какие заработки были в Украине в 2025 году;

чего ожидать наемным рабочим в 2026 году;

какие профессии у нас в течение года могут исчезнуть первыми из-за ИИ, а какие останутся;

как лучше действовать, чтобы ИИ не занял ваше рабочее место.

Кому в Украине платят хорошо

По данным Государственной службы статистики, средний размер заработной платы за 2025 год достиг 26,9 тыс. грн в месяц (данные на ноябрь), что на 25% больше по сравнению с 2024 годом (было в среднем 21,5 тыс. грн). Впрочем, очевидно, что средняя зарплата по стране это как средняя температура по больнице.

На основе данных за 2025 год (порталы Госстатистики, Work.ua и DOU) абсолютным лидером остается сфера IT и технологий, где оплата труда часто привязана к валютному эквиваленту. Больше всего получают системные архитекторы (главные инженеры-строители любой программы) — более 270 тыс. грн в месяц. Такие специалисты являются «искусственным товаром» на рынке труда, но даже начинающие IT зарабатывают ежемесячно от 35 тыс. грн.

Сотрудники сферы с высокой ответственностью и узкой специализацией (директор компании, финансовый директор) зарабатывают от 70 до 150 тыс. грн в месяц. Но не обязательно быть боссом, чтобы получать сотню тысяч гривен. Столько может заработать сварщик высокого разряда или оператор станка с числовым программным управлением.

Средние зарплаты логиста/менеджера по снабжению, штукатура-фасадника, прораба на строительстве, автомаляра или автоэлектрика, врача хирурга или стоматолога в частном секторе находятся в пределах 40–70 тыс. грн. От 25 до 40 тыс. грн. зарабатывают менеджеры по продажам, бухгалтеры-аудиторы, юристы.

Традиционно низкие показатели в бюджетном секторе и сфере обслуживания, но и здесь наблюдается подтягивание к минимальным стандартам рынка:

охрана/безопасность — 22 тыс. грн,

образование/учителя — 15-21 тыс. грн,

курьер/водитель — 18-28 тыс. грн,

кассир/работник зала — 17-20 тыс. грн,

библиотекарь/работник культуры — 12,5-14 тыс. грн.

Ключевые выводы года: разница между наиболее и менее оплачиваемыми профессиями остается огромной, до 20 раз; в Киеве, Львове и Днепре зарплаты на 20–30% выше, чем в среднем по стране, самая высокая в Киеве — в среднем 40 тыс. грн в месяц; дефицит = деньги: рабочие специальности — сварщики, строители, мастера автосервиса — догнали по доходам офисных работников среднего звена.

«Бажанки» и реалии

Не секрет, что работник хочет получить за свою работу больше, а работодатель — наоборот, предпочел бы заплатить как можно меньше. Но сравнение «желанок» (желаемой зарплаты в резюме) и реальных предложений в вакансиях на конец 2025 года демонстрирует интересную аномалию: в некоторых секторах работодатели готовы платить больше, чем просят кандидаты.

Вот подробный разбор по категориям «воротничков».

Белые воротнички — офисные специалисты, HR, маркетинг, финансы. Здесь есть классический «зазор»: кандидаты обычно оценивают себя дороже, чем готовый платить рынок. Средние желаемые зарплаты от 31 до 37 тыс. грн., предложение (вакансии) от 26 до 32 тыс. грн. Разрыв около минус 15%, наибольший разрыв в категориях «администрация» и «юриспруденция».

Серые воротнички — рабочие специальности, производство, строительство, логистика. Это самый дефицитный сегмент 2025 года, поэтому предложение настигает или даже перегоняет ожидания. Средние желаемые зарплаты около 33 тыс. грн., предложение (вакансии) от 28 до 45 тыс. грн., разрыв +5–15%. Квалифицированные сварщики, токари, прорабы и т.п. часто не знают, как они стали дорогими. А работодатели выставляют в вакансиях более высокие суммы, чем в резюме, чтобы переманить кадры.

Сфера сервиса — торговля, продажи, HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе). Самый динамичный и одновременно низкооплачиваемый сервис. Здесь ожидания и реальность максимально приближены друг к другу. Средние желаемые зарплаты около 24,5 тыс. грн., предложение (вакансии) около 25,8 тыс. грн. Разрыв +5%.

Прогнозы на 2026 год: Нужны женщины, дети и пенсионеры

Работники считают, что из-за критичного дефицита кадров в Украине, рынок труда в 2026 году превратится в «рынок работника».

Ключевые моменты:

Бизнес не сможет сдерживать рост зарплат, более 56% компаний закладывают в бюджет повышение зарплат на 10–20%;

Повышение минимальной зарплаты с 8000 до 8647 грн приведет к росту заработков по всему бюджетному сектору;

Из-за дефицита кадров работодатели будут массово привлекать пожилых людей возраста 60+ и подростков 15–17 лет. Юных будут приглашать на работу в ритейле (продажу конечному потребителю), логистике и сервисе;

Исчерпание из-за войны и эмиграции кадрового резерва мужчин в возрасте 25–45 лет приведет к тому, что женщины-дальнобойщицы, операторы тяжелой техники и других «мужских» профессий будут привычным явлением;

Гибридный формат работы — она может стать удаленной для 70% белых воротничков;

Почти все компании готовят рабочие места для нужд ветеранов и людей с инвалидностью, не безбарьерный офис будет считаться непригодным для ведения бизнеса;

Продолжится внедрение искусственного интеллекта (ИИ), подробнее об этом — дальше.

ШИ — «второй пилот» или замена

Очевидно, что ИИ, то есть компьютерная система, умеющая обучаться и решать задачи, требующие человеческого разума, вряд ли сможет в ближайшем будущем самостоятельно выполнять сложную физическую работу. Поэтому многие профессии в 2026 году останутся в Украине вне зоны риска для тех, кто ими владеет. Это представители ручного труда: строители, электричества, сантехники, автослесари, повара и так далее. Не страшен ИИ педагогам, медикам, психологам. Не заменит ли он стратегическое управление: СЕО, кризис-менеджеров, специалистов по кибербезопасности.

По данным последних отчетов Всемирного экономического форума (WEF 2025), под самым большим ударом уже оказались профессии, где работа базируется на обработке информации, текстах и типовых алгоритмах.

Для представителей умственного труда 2026 станет в Украине моментом перехода от использования ИИ в качестве игрушки к реальной конкуренции за рабочее место. Главной угрозой окажутся ШИ-агенты, программы, которые не просто пишут ответ, а выполняют цепочку действий. К примеру, найдут ошибку в отчете, сами напишут письмо контрагента, сформируют платежку. Под угрозой офис-менеджеры, ассистенты, администраторы.

В зоне риска юрисконсульты, помощники юристов, бухгалтеры-учетчики и бухгалтеры по начислению зарплат, копирайтеры, новостные репортеры, переводчики, графические дизайнеры. В IT станут ненужными начинающие (тестировщики программ), ИИ выполнит их работу быстрее и безошибочно.

Но и для тех, кто больше работает не умственно, а физически, ИИ тоже готовит неприятные сюрпризы. К примеру, в Украине кассиров в супермаркетах в течение года может уменьшиться. Уже сейчас не удивительно автоматизированные кассы самообслуживания, когда покупатель сам сканирует товары по штрихкодам, а кассир превратился в ассистента. Он один заменяет до десяти человек по кассовым аппаратам.

В агросекторе традиционным бригадам распылителей химикатов вручную или тракторами начнут приходить на замену агродроны (особенно, если закончится война — Авт.). Один оператор дрона будет работать за целую бригаду. Большие латифундисты уже тестируют тракторы с автопилотами.

Из-за огромного объема онлайн-торговли украинские логистические гиганты продолжат активно внедрять автоматические сортировочные линии. Ручная работа по переложению и сканированию коробок исчезает. В 2026 году расширится использование технологий, где ИИ сам считает товар на полках через камеры, заменяя людей, проводящих ночные переучеты.

Что делать, чтобы не уволили

Для работников умственного труда придется овладеть ИИ-грамотностью, то есть умением совмещать несколько ИИ-инструментов для выполнения целостного бизнес-процесса. Это по-прежнему было безоговорочным умение пользоваться основными компьютерными программами и знание английского. Такой специалист сможет заменить нескольких своих коллег по работе, очевидно, что у него будет преимущество при сокращении кадров.

Для работающих физически опасность угрожает их низкой квалификации. Станет ненужным тот, кто несет коробку или нажимает на кнопку. Выигрывает тот, кто станет «технологическим ремесленником» — например, строитель, умеющий работать с 3D-принтером для бетона или аграрий, управляющий флотом дронов.