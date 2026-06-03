Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Реклама

Ретропетля Меркурія — це період від входження планети до так званої тіньової зони до її остаточного виходу з неї. Саме в цей час можуть повертатися незавершені справи, старі знайомства, давні ідеї та питання, які потребують остаточного вирішення. Астрологи радять не боротися з цими процесами, а використовувати їх собі на користь.

Що можна робити

Завершувати старі проєкти та справи.

Повертатися до ідей, які раніше не вдалося реалізувати.

Аналізувати помилки та робити висновки.

Відновлювати корисні контакти та ділові зв’язки.

Наводити лад у документах, архівах та електронних файлах.

Перевіряти договори та угоди перед підписанням.

Робити резервні копії важливих даних.

Проходити навчання або повторювати вже вивчений матеріал.

Проводити ревізію бюджету та фінансових планів.

Завершувати ремонт, який був розпочатий раніше.

Що не рекомендується робити

Поспіхом підписувати важливі контракти без ретельної перевірки.

Купувати дорогі ґаджети, автомобілі чи техніку без необхідності.

Починати масштабні проєкти, якщо їх можна відкласти до завершення ретропетлі.

Ігнорувати дрібні помилки в документах.

Робити необдумані заяви під впливом емоцій.

Покладатися лише на усні домовленості.

Видаляти важливі файли без резервного копіювання.

Ухвалювати доленосні рішення поспіхом.

Конфліктувати через старі образи, які можуть знову спливати на поверхню.

Вірити першій почутій інформації без перевірки фактів.

Народні прикмети та астрологічні спостереження

У періоди ретропетлі Меркурія люди частіше згадують минуле, знаходять загублені речі, отримують повідомлення від колишніх партнерів чи друзів, а також повертаються до давніх планів. Саме тому цей час вважається сприятливим не для старту нового, а для завершення і переосмислення вже розпочатого.

Афірмація періоду

«Я спокійно аналізую минуле, роблю мудрі висновки та відкриваю шлях для нових можливостей у правильний час».

Реклама

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів