Удар по Дніпру: що "Нова пошта" повідомила про пошкодження термінала та компенсації клієнтам

Нова пошта

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У Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотниками було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти».

Про це повідомила сама компанія після вечірнього обстрілу міста 3 червня.

За даними «Нової пошти», під час удару працівники перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

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«Наразі триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка стану вантажів після удару», — зазначили у компанії.

На місці працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці.

Що повідомили в Дніпропетровській ОВА

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про кілька ударів по місту. За інформацією рятувальників, спочатку російські війська атакували розташовані поруч продуктові склади, після чого стався повторний удар по логістичній інфраструктурі.

У «Новій пошті» заявили, що клієнтам компенсують втрати у разі пошкодження або знищення відправлень.

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«Найближчим часом з отримувачами зв’яжуться для уточнення деталей відшкодування», — повідомили в компанії.

Також клієнтам рекомендують перевіряти статус посилок через мобільний застосунок або на офіційному сайті сервісу.

До ліквідації наслідків атаки, за даними ДСНС, залучили понад 100 рятувальників та десятки одиниць техніки.

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